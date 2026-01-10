Tạo sự chuyển biến rõ nét ngay từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh cho biết, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ thành phố trong việc đưa các nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy đi vào cuộc sống.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Với chủ đề của năm 2026 “Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tạo động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo sự chuyển biến rõ nét ngay từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026; Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo khí thế phấn khởi và động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố, quyết tâm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, triển khai thực hiện cần đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”; rà soát, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, vấn đề mới phát sinh trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đảng viên phải xung phong đi đầu trong các phong trào, công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhằm đảm bảo ổn định, thông suốt, tích cực phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Cấp ủy các cấp rà soát, đánh giá toàn diện kết quả bước đầu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy; khẩn trương triển khai thực hiện ngay, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ, đề án, dự án công trình trọng điểm quan trọng giai đoạn 2025 - 2030 theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Đảng ủy các xã, phường, đảng ủy trực thuộc Thành ủy khẩn trương triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết nhiệm vụ năm 2026 của Thành ủy với 28 chỉ tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, những nhiệm vụ trong quý I/2026 để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong đó, Đảng ủy các cấp cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, thời gian cụ thể, gắn với phân công trách nhiệm cho từng tập thể và cá nhân, nhất là phát huy cao độ vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng Chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của thành phố và của địa phương, đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả và kịp thời chấn chỉnh tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị làm chưa tốt.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đã quán triệt các nghị quyết chiến lược của Trung ương và kết quả triển khai thực hiện như: Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới...; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình công tác Quý I năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy trong thời gian tới; thông tin nhanh về Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15; phát động thi đua trong toàn Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030./.