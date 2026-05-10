Ban Tổ chức trao giải cho học sinh khối Tiểu học. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 236 giải, gồm: 4 giải Nhất, 43 giải Nhì, 78 giải Ba và 111 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích ở các bảng thi.

Tại Lễ bế mạc Hội thi, chị Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích cho thanh thiếu nhi yêu thích công nghệ thông tin; đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực tin học, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay.

Ban Tổ chức trao giải Nhất thí sinh khối Tiểu học. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Hội thi năm nay thu hút 855 thí sinh tham gia ở các bảng thi dành cho khối Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Trong đó, khối Tiểu học có 425 thí sinh; khối Trung học cơ sở có 225 thí sinh; khối Trung học phổ thông chuyên có 26 thí sinh và khối Trung học phổ thông không chuyên có 82 thí sinh. Các thí sinh tranh tài ở các nội dung lập trình Scratch, Pascal, C, C++, Python theo hình thức thi cá nhân. Nội dung thi được xây dựng phù hợp với từng cấp học, tập trung đánh giá tư duy logic, kỹ năng lập trình và khả năng vận dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các bài toán thực tiễn.

Hội thi được tổ chức gồm vòng sơ loại và vòng chung kết. Tại vòng chung kết, có 112 thí sinh tiểu học, 80 thí sinh trung học cơ sở, 29 thí sinh trung học phổ thông và 26 thí sinh trung học phổ thông chuyên.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, đề thi năm nay có tính phân hóa tốt, phù hợp với từng cấp học, góp phần đánh giá đúng năng lực tư duy và kỹ năng lập trình của thí sinh. Đặc biệt, hội thi năm nay lần đầu tiên áp dụng hệ thống chấm thi tự động đối với các bài thi lập trình. Việc ứng dụng công nghệ trong công tác chấm thi không chỉ bảo đảm tính khách quan, chính xác mà còn rút ngắn thời gian xử lý kết quả, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức và đánh giá chất lượng hội thi./.