Tạo sân chơi hữu ích cho thiếu nhi vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Điện Biên Lò Xuân Hạnh, Trưởng Ban tổ chức nêu rõ: Liên hoan là cơ hội để các em đội viên gặp gỡ, giao lưu về thực hành nghi thức, nghi lễ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, góp phần rèn luyện tác phong, kỷ luật của đội viên, xây dựng tinh thần đoàn kết, tính tự quản, kỹ năng làm việc tập thể. Liên hoan còn góp phần ươm mầm ước mơ cho những tài năng âm nhạc, nghệ thuật của đất nước.

Tiết mục đặc sắc của đoàn tỉnh Điện Biên trình diễn tại đêm bế mạc. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Sau 2 ngày diễn ra liên hoan với các nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của gần 1.000 em thiếu nhi tiêu biểu của 15 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đều có nội dung tốt, sinh động; phản ánh được chất lượng hoạt động của các đội nghi lễ trong thực hành nghi thức Đội, biểu diễn nghệ thuật trống kèn.

Một số chương trình biểu diễn được dàn dựng công phu, chất lượng cao, phần hòa âm cho các bè tốt, chuyên nghiệp, tiếng kèn đẹp, thể hiện được sự lớn mạnh, trưởng thành của thế hệ măng non đất nước, mang đậm bản sắc văn hóa của các vùng miền như: Lễ hội Tủ Cải của đơn vị Lai Châu, Xoè hoa của Lào Cai, Điệu xoè thương nhau của Tuyên Quang, Tiếng kèn Điện Biên của Điện Biên, Em là hoa ban Trắng của Sơn La, Cánh chim Điện Biên của Thái Nguyên, Hào khí Việt Nam của Hải Phòng; Em là mầm non của Đảng của Quảng Trị...

Ở phần nghi lễ, hầu hết các đơn vị đều bám sát nội dung theo hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của Hội đồng Đội Trung ương từ các yêu cầu đối với đội viên đến các thủ tục, quy trình, yêu cầu trong tổ chức nghi lễ chào cờ của Đội. Các quy định về đội hình, đội ngũ, trang phục đã được nhiều đơn vị quan tâm đầu tư, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, tạo màu sắc ấn tượng riêng. Chất lượng biểu diễn các bài trống kèn theo quy định trong nghi lễ chào cờ của Đội đã có sự thống nhất tương đối. Đây chính là thành công rất lớn của Liên hoan năm nay nhằm tìm ra những đội nghi lễ chuẩn, góp phần rất lớn trong việc tạo mẫu, hướng dẫn các cơ sở đội thực hành nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao.

Hội Đồng đội Trung ương đã trao Bằng khen cho 15 đơn vị và trao Cúp lưu niệm của Ban Tổ chức cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” khu vực phía Bắc năm 2026 là sân chơi bổ ích, ngày hội lớn để các em thiếu nhi giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, thể hiện niềm tự hào, tinh thần kỷ luật và truyền thống tốt đẹp của tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của thiếu nhi các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc./.