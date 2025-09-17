Tạo nền tảng và định hướng cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

* Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80 và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ?

* Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Năm nay LHQ kỷ niệm 80 năm thành lập, một dấu mốc quan trọng của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này. Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80 cho thấy sự ủng hộ chủ nghĩa đa phương và sự coi trọng của Việt Nam đối với LHQ. Đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để Việt Nam thể hiện quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đóng góp các sáng kiến và giải pháp thiết thực cho các vấn đề chung của nhân loại như hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Chủ tịch nước cũng sẽ có nhiều hoạt động song phương với Hoa Kỳ liên quan các lĩnh vực chính trị, kinh tế, công nghệ, văn hóa và giao lưu con người nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao và hai năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Các hoạt động này sẽ góp phần duy trì ổn định và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện trong thời gian tới.

* Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết những thành tựu nổi bật nhất mà hai nước đã đạt được sau 2 năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện?

* Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tạo động lực và khuôn khổ cho quan hệ hai nước phát triển đạt nhiều kết quả, mặc dù trong thời gian này Hoa Kỳ có sự thay đổi chính quyền và Việt Nam cũng có thay đổi lãnh đạo. Đáng chú ý là sự tôn trọng và quan tâm đến nhau được tăng cường. Thể hiện cụ thể thông qua việc duy trì và mở rộng các kênh giao lưu ở mọi cấp, đặc biệt là các tiếp xúc cấp cao. Đã có nhiều cuộc gặp gỡ, điện đàm giữa lãnh đạo Việt Nam với Tổng thống Hoa Kỳ, trước đây là Tổng thống Joe Biden và nay là Tổng thống Donald Trump. Trong vài tháng qua đã có 4 cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Trump. Các cuộc tiếp xúc cấp cao tạo nền tảng và định hướng cho sự phát triển quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Hoa Kỳ dành ưu tiên cao cho đàm phán thương mại đối ứng với Việt Nam và hai bên sớm đạt nhận thức chung cấp cao, định hướng cho tiến trình đàm phán cụ thể nhằm bảo đảm thương mại bền vững và cân bằng hơn. Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhất là các công ty hàng đầu về công nghệ, năng lượng, logistics, trong khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam mong muốn đầu tư vào Hoa Kỳ.

Giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua tăng trưởng về số lượng du học sinh, du lịch… tạo cầu nối hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước.

* Phóng viên: Theo Đại sứ, những lĩnh vực hợp tác nào giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có tiềm năng phát triển mạnh nhất trong thời gian tới?

* Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, cũng như xuất phát từ thế mạnh và mong muốn của hai nước, tôi cho rằng các lĩnh vực tiềm năng phát triển mạnh nhất trong thời gian tới, trước hết là kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ. Đây là những lĩnh vực rất phù hợp với nhu cầu, định hướng, ưu tiên phát triển của ta trong kỷ nguyên mới, đồng thời cũng phù hợp với mục tiêu và xu hướng bảo đảm đa dạng hóa và sự bền vững của chuỗi cung ứng của phía Hoa Kỳ. Đây là cơ hội để Việt Nam trở thành đối tác tin cậy trong các chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Thứ hai, văn hóa và du lịch cũng là lĩnh vực có tiềm năng lớn. Năm 2026 sẽ là dịp kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, là cơ hội tốt để hai nước tổ chức các hoạt động văn hóa có ý nghĩa. Việt Nam cũng đang thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo, việc tiếp cận thị trường Mỹ và học hỏi kinh nghiệm từ phía Mỹ cũng sẽ có tác động tích cực tới khía cạnh phát triển này cho nước ta.

Thứ ba là lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam là lớn và kinh nghiệm cũng như trải nghiệm về giáo dục tiên tiến của Hoa Kỳ là những đặc điểm tốt mà ta có thể ghép nối nhiều hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh, sinh viên của nước ta và cũng là góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

* Phóng viên: Xin Đại sứ chia sẻ kỳ vọng về đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương?

* Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày càng lớn mạnh có rất nhiều cá nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học, công nghệ, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền chính trị-xã hội Hoa Kỳ. Hầu hết các thế hệ người Việt tại Hoa Kỳ lưu giữ tình cảm với quê hương, hướng về Việt Nam, mong muốn tham gia, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Trên cơ sở đó, tôi hy vọng và kỳ vọng cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục là cầu nối hữu hiệu, đóng góp tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, thông qua việc nâng cao hiểu biết và gắn kết hơn cả về kinh tế và văn hóa, giáo dục giữa nhân dân hai nước.



* Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!