Tạo nền tảng hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Estonia

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hannes Hanso, Đại sứ Estonia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam, cùng 12 Lãnh sự Danh dự Estonia khu vực châu Á; lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng Ngoại giao Estonia cùng dự buổi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Nguyên Dinh cho rằng, với nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển, hợp tác giữa Việt Nam và Estonia ngày càng được mở rộng và làm sâu sắc trên các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao đến thương mại - đầu tư, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Kim ngạch thương mại hai chiều đang có xu hướng tăng trưởng tích cực, phản ánh tiềm năng hợp tác kinh tế còn rất lớn giữa hai nước.



Chúc mừng kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia, ông Hoàng Nguyên Dinh cho rằng, chuyến công tác sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ song phương, hướng tới một khuôn khổ hợp tác toàn diện, hiệu quả và bền vững giữa Việt Nam và Estonia. Đây là nền tảng vững chắc để hai nước cùng nhau phát huy tiềm năng, khai thác các cơ hội hợp tác mới, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.



Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn, với sự quan tâm của Ngài Bộ trưởng và sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan đại diện Estonia, hai bên sẽ khai thác hiệu quả các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai bên trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi được tổ chức lại theo mô hình đô thị đặc biệt, tập trung hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.



Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia, ông Margus Tsahkn, bày tỏ niềm vinh dự thực hiện chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và đổi mới sáng tạo với tiềm năng phát triển mạnh mẽ đầy năng động của Việt Nam; cho rằng, trong bối cảnh cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, hơn bao giờ hết, quan hệ hợp tác giữa các quốc gia càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.