Tạo nền tảng, cơ sở cho sự phát triển mới của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và suy cử tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.



Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh và ban đạo từ tại Đại hội.



Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự Đại hội.



Ban đạo từ tại Đại hội, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tán thán công đức, thành tựu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được suốt 45 năm qua; nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của sự đoàn kết, thống nhất Phật giáo cả nước, để từng bước trưởng thành và góp phần cho sự phát triển của dân tộc, của đất nước.



Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng khuyến dụ các Tăng Ni ngày nay cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực tu học để đóng góp cho Giáo hội, cho đất nước, dân tộc ngày càng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của tiền nhân; tin tưởng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa đóng góp cho Giáo hội và sự phát triển bền vững của Thành phố.



Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã đạt được trong thời gian qua, góp phần xây dựng giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đóng góp xã hội, xây đắp tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình yêu Tổ quốc. Những kết quả đó mang tính định lượng tràn đầy năng lượng tích cực, tạo nên nền tảng văn hóa, đạo đức Phật giáo ở thành phố mang tên Bác. Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; khẳng định đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố nhiệm kì mới sẽ luôn giữ vững vai trò cầu nối đoàn kết giữa Giáo hội với Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam Thành phố, là thành viên tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thành phố.



Ông đề nghị Đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tích hợp, liên thông, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ để làm sâu sắc, hiệu quả hơn; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết Giáo hội, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết trong tham gia phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng chính quyền xây dựng, phát triển Thành phố; tiếp tục phát huy truyền thống “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”, đồng hành, ủng hộ Thành phố trong triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển bền vững trong tương lai…



Với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã thống nhất suy cử Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh gồm 9 vị; Ban Cố vấn gồm 4 vị; 105 thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Ban Thường trực 35 vị, Ủy viên 60 vị và Ủy viên dự khuyết 10 vị; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự được tín nhiệm tái tôn cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.



Đại hội đã thông qua Nghị quyết khẳng định quyết tâm triển khai, thực hiện hiệu quả 16 mục tiêu và 17 nhóm nhiệm vụ, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Phật giáo Thành phố đã đề ra nhằm phát huy tiềm lực vững mạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố trong giai đoạn mới, góp phần phát triển bền vững ngôi nhà Giáo hội và đất nước Việt Nam. Đại hội quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề nêu trên nhằm tăng cường tính kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong việc đổi mới, cải cách, tư duy sáng tạo mang tính đột phá của từng cá nhân Tăng Ni trong sứ mệnh “phụng đạo - yêu nước”, góp phần xương minh Chánh pháp, phát triển Giáo hội, xây dựng Thành phố văn minh, nước nhà phồn vinh, thịnh vượng



Tại Đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đã ủng hộ 2 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo và Quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc của Thành phố; đăng ký thực hiện 3 công trình Vườn cây đoàn kết với 30.000 cây xanh.



Nhiệm kỳ 2022-2027, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu phật sự quan trọng, trong đó, hoạt động tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện xã hội với tổng kinh phí hơn 4.117 tỷ đồng. Hiện Thành phố có 2.316 cơ sở tự viện Phật giáo và hơn 11.000 Tăng Ni./.