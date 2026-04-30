Tạo môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn đón khách tham quan kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, Sở đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch chỉnh trang cơ sở vật chất, cải thiện cảnh quan, bổ sung sản phẩm mới; quản lý giá cả, yêu cầu niêm yết giá công khai, bán đúng giá, không nâng giá bất hợp lý; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phân luồng khách… Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đặc sắc và tăng cường truyền thông hình ảnh du lịch An Giang. Tỉnh hướng tới một kỳ nghỉ lễ an toàn - thân thiện - hấp dẫn, với sự chuẩn bị từ hạ tầng, dịch vụ, đến văn hóa và ẩm thực, để tạo sự yên tâm cho du khách tận hưởng các điểm đến nổi tiếng như: Núi Sam, Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, Hòn Sơn, Nam Du, Phú Quốc, Hà Tiên… cùng nhiều chương trình đặc sắc trong dịp lễ.



Cùng đó, lực lượng chức năng và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện thủy phục vụ khách du lịch trên sông, trên biển, tập trung vào việc tuần tra, xử lý vi phạm, yêu cầu chủ phương tiện tuân thủ quy định, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Cùng với đó, chú trọng kiểm soát chặt chẽ tại bến tàu, du thuyền, khu du lịch… xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, ngừng hoạt động phương tiện không đảm bảo an toàn.



Ngành du lịch phối hợp các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến điều kiện kinh doanh, chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự. Đồng thời, ngành chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm; kiểm soát điều kiện an toàn của phương tiện vận chuyển khách du lịch; tổ chức phân luồng, điều tiết khách, phòng chống tai nạn, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó, tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, nâng cao nhận thức về ứng xử văn minh, cảnh báo các hành vi lừa đảo, đặc biệt trên môi trường mạng, thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách.

Tại vùng biên thùy Hà Tiên, điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại và Du lịch Hà Tiên cho biết, Hà Tiên sẵn sàng đón dòng khách lớn trong dịp lễ. Đến thời điểm này, khách du lịch đã đặt kín phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn, công suất phòng của các khách sạn gần như đạt 100%. Khu vực bãi biển Mũi Nai, lực lượng cứu hộ, cứu nạn được bố trí ứng trực, đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, cùng các hoạt động vui chơi trên biển; tăng cường lực lượng bảo vệ tại các điểm du lịch, nhất là khu vực biên giới.



Điểm nhấn du lịch Hà Tiên dịp lễ này là Mũi Nai với biển xanh, cát trắng, thích hợp cho du khách tắm biển và nghỉ dưỡng; Thạch Động - Đông Hồ, danh thắng nổi tiếng gắn với truyền thuyết dân gian; chợ đêm Hà Tiên phục vụ du khách thưởng thức đặc sản địa phương và mua sắm quà lưu niệm. Đặc biệt, từ Hà Tiên du khách đi tàu ra các đảo Phú Quốc, Hòn Tre, Hòn Sơn, Hải Tặc… tham quan rất thuận lợi. Các tour kết hợp Châu Đốc - Hà Tiên, giúp du khách vừa trải nghiệm biển, vừa khám phá văn hóa và ẩm thực miền Tây.



Theo Sở Du lịch An Giang, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt hơn 321.000 lượt khách, tăng 75% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 26.283 lượt, tăng 55,7% so cùng kỳ; tổng thu từ du lịch hơn 722 tỷ đồng, tăng 54,9%. Các điểm du lịch thu hút đông đảo khách du lịch đến như: Phú Quốc, Kiên Hải, Hà Tiên, Vĩnh Tế, Núi Cấm.../.