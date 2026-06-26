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Tạo môi trường cho thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận tri thức
Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Hội sách Thiếu nhi lần này là nỗ lực lớn của Thành phố nhằm xây dựng môi trường học tập suốt đời, khơi dậy tư duy sáng tạo cho thế hệ tương lai. Điểm đặc biệt của năm nay là chúng tôi chủ động bứt phá khỏi các không gian truyền thống để mang tri thức trực tiếp đến nơi sinh sống, học tập và cả những không gian điều trị bệnh của các em, đảm bảo mọi trẻ em, không phân biệt hoàn cảnh, đều có quyền tiếp cận văn hóa và sách".
Hội sách mang chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay” diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 2/7. Ngày hội năm nay mở rộng không gian tổ chức đến các khu dân cư, chung cư và các địa bàn khó khăn. Sự kiện được triển khai đồng thời tại 3 địa điểm trọng tâm bao gồm: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Khu phức hợp Sora Gardens (Bình Dương) và Đường sách Vũng Tàu.
Nhằm nhân rộng hiệu quả từ các mô hình thí điểm trước đó, Ban tổ chức triển khai mô hình “Hội sách chung cư” tại 3 khu dân cư lao động: Chung cư Ehome3 (phường An Lạc), Chung cư Xi Grand Court (phường Diên Hồng) và Chung cư The CBD (phường Cát Lái). Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như trưng bày sách, giao lưu tác giả, tọa đàm khuyến đọc và workshop sáng tạo.
Đặc biệt, Hội sách hướng mạnh đến các nhóm bạn đọc có hoàn cảnh đặc thù thông qua việc trao tặng tủ sách tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, các khu nhà trọ công nhân tại Bình Dương. Mô hình xe thư viện số lưu động cũng được đẩy mạnh với 7 chuyến phục vụ tại các địa bàn ngoại thành và một số xã thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tổ chức kể chuyện theo sách, sân khấu hóa tác phẩm và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em.
Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan quản lý, Hội sách năm nay còn lan tỏa nhiều câu chuyện truyền cảm hứng sâu sắc về hành trình mang sách đến với cộng đồng. Xuất hiện tại chương trình giao lưu, chị Huỳnh Thanh Thảo, người sáng lập Thư viện mini Cô Ba tại ấp Ràng, xã Củ Chi - một tấm gương vượt lên nghịch cảnh để duy trì tủ sách suốt 18 năm qua - đã có những chia sẻ xúc động.
Chị Huỳnh Thanh Thảo cho biết, bản thân từ nhỏ không có điều kiện đến trường, thế giới truyện tranh hay sách vô cùng xa lạ. Từ 50 quyển truyện cũ gom góp từ người thân, chị đã quyết định chia sẻ cho trẻ em trong xóm. Nhờ sự lan tỏa của truyền thông và các chương trình phát thanh, tủ sách của chị từ chiếc tủ thuốc lá cũ xin lại đã phát triển lên hàng ngàn cuốn, giúp chị mở thêm lớp học “0 đồng” cho các em nhỏ.