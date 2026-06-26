Tạo môi trường cho thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận tri thức

Hội sách quy tụ hơn 100 hoạt động giáo dục, trải nghiệm liên tục. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Hội sách Thiếu nhi lần này là nỗ lực lớn của Thành phố nhằm xây dựng môi trường học tập suốt đời, khơi dậy tư duy sáng tạo cho thế hệ tương lai. Điểm đặc biệt của năm nay là chúng tôi chủ động bứt phá khỏi các không gian truyền thống để mang tri thức trực tiếp đến nơi sinh sống, học tập và cả những không gian điều trị bệnh của các em, đảm bảo mọi trẻ em, không phân biệt hoàn cảnh, đều có quyền tiếp cận văn hóa và sách". Hội sách mang chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay” diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 2/7. Ngày hội năm nay mở rộng không gian tổ chức đến các khu dân cư, chung cư và các địa bàn khó khăn. Sự kiện được triển khai đồng thời tại 3 địa điểm trọng tâm bao gồm: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Khu phức hợp Sora Gardens (Bình Dương) và Đường sách Vũng Tàu.

Nhằm nhân rộng hiệu quả từ các mô hình thí điểm trước đó, Ban tổ chức triển khai mô hình “Hội sách chung cư” tại 3 khu dân cư lao động: Chung cư Ehome3 (phường An Lạc), Chung cư Xi Grand Court (phường Diên Hồng) và Chung cư The CBD (phường Cát Lái). Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như trưng bày sách, giao lưu tác giả, tọa đàm khuyến đọc và workshop sáng tạo.

Đặc biệt, Hội sách hướng mạnh đến các nhóm bạn đọc có hoàn cảnh đặc thù thông qua việc trao tặng tủ sách tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, các khu nhà trọ công nhân tại Bình Dương. Mô hình xe thư viện số lưu động cũng được đẩy mạnh với 7 chuyến phục vụ tại các địa bàn ngoại thành và một số xã thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tổ chức kể chuyện theo sách, sân khấu hóa tác phẩm và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em.

Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan quản lý, Hội sách năm nay còn lan tỏa nhiều câu chuyện truyền cảm hứng sâu sắc về hành trình mang sách đến với cộng đồng. Xuất hiện tại chương trình giao lưu, chị Huỳnh Thanh Thảo, người sáng lập Thư viện mini Cô Ba tại ấp Ràng, xã Củ Chi - một tấm gương vượt lên nghịch cảnh để duy trì tủ sách suốt 18 năm qua - đã có những chia sẻ xúc động.

Chị Huỳnh Thanh Thảo cho biết, bản thân từ nhỏ không có điều kiện đến trường, thế giới truyện tranh hay sách vô cùng xa lạ. Từ 50 quyển truyện cũ gom góp từ người thân, chị đã quyết định chia sẻ cho trẻ em trong xóm. Nhờ sự lan tỏa của truyền thông và các chương trình phát thanh, tủ sách của chị từ chiếc tủ thuốc lá cũ xin lại đã phát triển lên hàng ngàn cuốn, giúp chị mở thêm lớp học “0 đồng” cho các em nhỏ.

Nhằm bắt nhịp xu hướng thời đại, Hội sách dành không gian lớn cho các hoạt động STEM, robot và công nghệ sáng tạo. Đáng chú ý, triển lãm khoa học tương tác do Thư viện Khoa học Tổng hợp phối hợp với Viện Goethe tổ chức mang đến những kiến thức sinh động về vũ trụ, bộ não con người và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong suốt 7 ngày diễn ra, Hội sách quy tụ hơn 100 hoạt động giáo dục, trải nghiệm liên tục. Thiếu nhi sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với các nhà văn, nhà thơ và diễn giả nổi tiếng như Phạm Thị Thúy, Hoàng Thủy Nguyên, Thiên An, Song Phạm, cùng Đại sứ Văn hóa đọc Nguyễn Hòa Kim Thái. Đặc biệt, hơn 100 thiếu nhi sẽ được trực tiếp trải nghiệm làm tranh Đông Hồ cùng nghệ nhân nhằm giáo dục văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, chuỗi 7 tọa đàm và 5 chương trình giao lưu dành cho phụ huynh, giáo viên cũng được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thói quen đọc sách thời kỷ nguyên AI./.