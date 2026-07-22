Tạo môi trường cho thanh niên miền núi khởi nghiệp

Lễ chuyển giao điều hành CLB Đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN Những năm gần đây, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Lạng Sơn liên tục được mở rộng hệ sinh thái. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, thương mại điện tử đã tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới trong phong trào khởi nghiệp của tỉnh.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp và thanh niên trong tỉnh tập trung vào những câu chuyện khởi nghiệp trong các lĩnh vực: Du lịch cộng đồng, sản xuất, chế biến nông sản, sáng tạo nội dung số, KOLs... gắn với chuyển đổi số chuyển đổi xanh giúp thanh niên xứ Lạng mạnh dạn khởi nghiệp, hiện thực hóa ý tưởng, khát vọng của mình thành những mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Anh Hoàng Vũ, chủ homestay tại xã Hữu Liên chia sẻ, thời gian đầu xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, hướng phát triển tuy nhiên bằng sự nỗ lực cố gắng, thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của các doanh nghiệp đi trước, Homestay của gia đình anh đã từng bước có chỗ đứng trên thị trường và trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng được khách du lịch yêu thích. Từ một vài homestay sơ khai những năm 2021 đến nay toàn xã Hữu Liên đã phát triển được gần 40 homestay nghỉ dưỡng có lượng khách tương đổi ổn định đem lại thu nhập cao cho người dân trong xã. Anh Hoàng Vũ, chủ Homestay xã Hữu Liên, chia sẻ kinh nghiệm phát triển homestay tại Diễn đàn. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Bà Nguyễn Thị Khuyên, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Lào Cai cho rằng, một trong những yếu tố để xây dựng và khởi nghiệp online thành công đối với thanh niên cần bắt đầu nhỏ, nghĩ lớn, xây dựng bộ tiêu chí chuẩn của người bán hàng online, đội ngũ livestream dùng chung, gắn văn hóa với thương mại, bán trải nghiệm thực tế, kết nối khởi nghiệp với du lịch và xây dựng hạ tầng chung cho cộng đồng khởi nghiệp.

Theo Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp Lạng Sơn Lại Hoàng Nam, để thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, trong thời gian tới Câu lạc bộ sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu cụ thể là tập trung phát triển các thành viên câu lạc bộ cả về số lượng và chất lượng. Trong đó tập trung vào những ngành nghề đang được tỉnh Lạng Sơn quan tâm đầu tư trọng điểm như du lịch cộng đồng, chế biến nông sản, các sản phẩm OCOP.



Anh Lại Hoàng Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp Lạng Sơn, phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Câu lạc bộ sẽ cùng doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp tập trung tháo gỡ, chia sẻ, tăng cường liên kết xây dựng mô hình tư vấn khởi nghiệp 1-1, quy tụ các doanh nhân đi trước giầu kinh nghiệm để trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn và truyền lửa cho thế hệ trẻ. Câu lạc bộ hướng tới trở thành cầu nối thúc đẩy các chiến dịch hợp tác bao tiêu và phân phối chéo sản phẩm giữ các thành viên trẻ, để các thành viên có thể tiếp cận dễ dàng, hiệu quả các hệ thống phân phối lớn và siêu thị.

Bên cạnh đó các doanh nghiệp trong tỉnh cùng xây dựng các chương trình bán hàng tập trung trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và quảng bá hình ảnh của các địa phương trong tỉnh ra bạn bè trong và ngoài nước.

Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp là môi trường thuận lợi cũng như tiền đề để tuổi trẻ và doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn biến những khát vọng thành hành động cùng đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh thâm nhập sâu vào thị trường trong và ngoài nước; từng bước xây dựng và hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh có sức cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống người dân ở các địa phương trong tỉnh./.