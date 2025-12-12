Tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển

Các lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị tại buổi lễ. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

*An Giang quyết tâm kéo giảm tội phạm, xây dựng địa bàn “không ma túy”

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, mục tiêu cao nhất của đợt cao điểm là: Bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, tạo khí thế mạnh mẽ, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm (mục tiêu kiềm chế, kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước); tập trung lực lượng, phương tiện, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, quyết tâm bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn...

Để đạt được mục tiêu trên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Công an các đơn vị, Công an các xã, phường, đặc khu chủ động làm tốt công tác tham mưu; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên ở cơ sở, nhất là các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham gia thực hiện cao điểm, tạo khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Cùng với đó, các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trấn áp mạnh các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật; tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông và cháy nổ...

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, buổi lễ không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần mới, khí thế mới mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh “Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thần tốc và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; giữ vững ổn định địa bàn; tạo nền tảng vững chắc để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.

Các sở, ngành, lực lượng chức năng phải xác định công tác phòng, chống các loại tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và cấp bách; do đó phải kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Công an tỉnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng thường xuyên, đột xuất mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá tận gốc các đường dây, tổ chức tội phạm lớn, chú trọng bắt giữ bằng được đối tượng chủ mưu, cầm đầu; kiên quyết không để tỉnh An Giang trở thành địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là không để trở thành điểm nóng về ma túy, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa An Giang sớm trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2030 và không tội phạm ở một số địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Công an tỉnh sớm nhân rộng mô hình quét mã QR - Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân về an ninh trật tự, vận động người dân tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hỗ trợ Công an xã, phường, đặc khu về nghiệp vụ, đặc biệt trong đấu tranh với các nhóm tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia kịp thời phát hiện ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh.