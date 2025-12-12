Tin tức
Tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển
*An Giang quyết tâm kéo giảm tội phạm, xây dựng địa bàn “không ma túy”
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, mục tiêu cao nhất của đợt cao điểm là: Bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, tạo khí thế mạnh mẽ, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm (mục tiêu kiềm chế, kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước); tập trung lực lượng, phương tiện, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, quyết tâm bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn...
Để đạt được mục tiêu trên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Công an các đơn vị, Công an các xã, phường, đặc khu chủ động làm tốt công tác tham mưu; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên ở cơ sở, nhất là các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham gia thực hiện cao điểm, tạo khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cùng với đó, các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trấn áp mạnh các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật; tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông và cháy nổ...
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, buổi lễ không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần mới, khí thế mới mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh “Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thần tốc và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; giữ vững ổn định địa bàn; tạo nền tảng vững chắc để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.
Các sở, ngành, lực lượng chức năng phải xác định công tác phòng, chống các loại tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và cấp bách; do đó phải kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Công an tỉnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng thường xuyên, đột xuất mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá tận gốc các đường dây, tổ chức tội phạm lớn, chú trọng bắt giữ bằng được đối tượng chủ mưu, cầm đầu; kiên quyết không để tỉnh An Giang trở thành địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là không để trở thành điểm nóng về ma túy, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa An Giang sớm trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2030 và không tội phạm ở một số địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Công an tỉnh sớm nhân rộng mô hình quét mã QR - Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân về an ninh trật tự, vận động người dân tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hỗ trợ Công an xã, phường, đặc khu về nghiệp vụ, đặc biệt trong đấu tranh với các nhóm tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia kịp thời phát hiện ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh.
* Công an Lai Châu gắn đợt cao điểm với nhiệm vụ xây dựng lực lượng
Tại Lai Châu, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1/12/2025 đến 16/3/2026. Theo đó, từ ngày 1 - 15/12, các đơn vị rà soát, hoàn thành chỉ tiêu năm 2025; nắm chắc tình hình, địa bàn, tuyến trọng điểm và xác định rõ đối tượng cần đấu tranh. Giai đoạn cao điểm từ 15/2/2026 đến 16/3/2026, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra.
Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị; nắm tình hình từ sớm, từ xa; xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp; bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh mạng, an ninh dân tộc, tôn giáo. Lực lượng Công an các cấp triển khai tấn công mạnh tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm ứng trực 24/24 giờ.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kiểm soát vũ khí, vật liệu nổ, pháo; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn các cơ sở giam giữ dịp Tết...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải yêu cầu toàn lực lượng phải quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, xây dựng kế hoạch khoa học, cụ thể, bám sát từng địa bàn. Trách nhiệm người đứng đầu phải được đề cao, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vụ việc phát sinh. Lực lượng Công an cần rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật, tác phong, giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân và đặt công tác phòng ngừa lên hàng đầu, kết hợp tấn công mạnh tội phạm.
Đợt cao điểm phải gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Các cơ quan trong khối Nội chính cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp. Toàn lực lượng tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các biện pháp, quán triệt rõ nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ. Với quyết tâm cao, lực lượng Công an tỉnh phải hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà tỉnh giao.
Ngay sau lễ phát động, gần 500 cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng, thể hiện quyết tâm cao nhất giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần để các sự kiện lớn của đất nước và địa phương diễn ra tuyệt đối an toàn.
*Quảng Trị xử lý nghiêm mọi vi phạm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”
Trong đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương tại Quảng Trị bám sát cơ sở, nhận diện từ sớm, từ xa mọi hoạt động chống phá; kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa các nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, nhất là trong thời điểm chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng. Trong cao điểm, lực lượng Công an tỉnh đặt mục tiêu giải quyết 100% tin báo, tố giác tội phạm; kéo giảm ít nhất 7% tội phạm về trật tự xã hội; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm nghiêm trọng, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, trộm cắp, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Công an tỉnh đồng thời tập trung đấu tranh với tội phạm đường phố, băng nhóm thanh thiếu niên, đua xe trái phép; triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, nơi sử dụng ma túy; xây dựng xã “không ma túy”, chuyển hóa địa bàn phức tạp. Công an tỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm mọi vi phạm theo phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh biểu dương các lực lượng Công an và sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chỉ đạo lực lượng chức năng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Lực lượng Công an tỉnh tập trung tối đa quân số, triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; kiên quyết ngăn chặn sử dụng pháo trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông dịp Tết.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; khẳng định quyết tâm khi ra quân của lực lượng là đánh trúng, đánh đúng, phản ứng nhanh, hiệu quả với các vụ việc, vụ án./.