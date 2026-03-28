Tạo đột phá về thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thời điểm diễn ra kỳ họp khi Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV vừa kết thúc thành công, qua đó tiếp tục làm rõ các định hướng phát triển nhanh, bền vững và bao trùm trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị các đại biểu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy phát triển, phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với nâng cao đời sống nhân dân.

Để phát triển trong giai đoạn mới, ông Phạm Đại Dương yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh cần phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tập trung kiến tạo môi trường phát triển và nâng cao hiệu quả giám sát. Trọng tâm là xây dựng nền tảng quản trị hiện đại, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng “cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi”, gắn phân cấp, phân quyền với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi.

Cùng với đó, yêu cầu cấp thiết là thể chế hóa kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy thành cơ chế, chính sách phù hợp, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Các quyết sách phải bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, minh bạch, gắn với trách nhiệm giải trình, tập trung xử lý các điểm nghẽn, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo động lực duy trì tăng trưởng cao, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, cần được ưu tiên nguồn lực để thúc đẩy đồng bộ trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, việc phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân được xác định là mục tiêu xuyên suốt. Các quyết sách phải hướng tới phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường, quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, chất vấn theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn phát hiện hạn chế với đề xuất giải pháp tháo gỡ, đồng hành cùng chính quyền trong kiến tạo phát triển. Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận kỹ lưỡng, quyết định đúng đắn các nội dung quan trọng, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ mới đạt kết quả toàn diện.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX và xác nhận tư cách đại biểu. Theo đó, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,91%. Toàn tỉnh đã bầu đủ 17 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 3.058 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, với 100% phiếu bầu tán thành, các đại biểu đã bầu ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi kiện toàn bộ máy Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Kết quả, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, các đơn vị của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thành ngay các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt theo đúng quy định pháp luật; sớm ổn định về tổ chức bộ máy, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đồng thời, chỉ đạo điều hành, thực thi nhiệm vụ của chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và sát thực tiễn; bảo đảm các quyết nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống.