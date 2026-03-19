Tạo đột phá giáo dục, nâng đỡ tương lai học sinh dân tộc​

Người dân xã Đắk Wil phấn khởi với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắk Wil. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam-TXVN

Các công trình được xây dựng là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, để nâng cao chất lượng giáo dục, học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn của cả nước.

Dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi Trường, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, chính quyền địa phương và các em học sinh. Dịp này Ban tổ chức chương trình đã trao 40 suất quà cho các em học sinh Trường tiểu học Nhi Sơn và Trường Trung học cơ sở Nhi Sơn.

Ghi nhận tại điểm cầu bản Chim, xã Nhi Sơn, ngày từ sáng sớm đại diện chủ đầu tư, chính quyền, học sinh nơi đây đã có mặt để tham dự lễ khởi công. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, được xây dựng bằng hình thức cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường trên khoảng diện tích 2,72 ha. Trong đó, diện tích khu đất hiện trạng khoảng 1,9 ha, diện tích khu đất dự kiến mở rộng khoảng 0,82 ha.

Quy mô đầu tư gồm cải tạo, sửa chữa, mở rộng khu Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở hiện trạng. Cụ thể, cải tạo nhà hiệu bộ Tiểu học thành nhà bộ môn, thư viện Tiểu học; cải tạo nhà hiệu bộ và nhà bộ môn Trung học cơ sở thành nhà hiệu bộ. Bên cạnh đó, dự án sẽ triển khai xây mới nhà học bộ môn trung học cơ sở 3 tầng, nhà đa năng, nhà bếp ăn, nhà nội trú, bán trú, nhà công vụ 4 tầng và đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú theo quy định; đáp ứng tiêu chuẩn trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở, với quy mô 22 lớp, 664 học sinh, tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng.

Việc khởi công công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Nhi Sơn không chỉ mang ý nghĩa phát triển giáo dục đào tạo, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, củng cố quốc phòng - an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới đất nước. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp học sinh các dân tộc xã Nhi Sơn được học tập trong ngôi trường khang trang, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Em Gia Thị Phương Dung, học sinh lớp 6A, Trường Trung học cơ sở Nhi Sơn cho biết, hiện các em vẫn đang học tại ngôi trường cũ còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, việc Nhà nước đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Nhi Sơn sẽ giúp học sinh được học tập trong môi trường khang trang hơn, đồng thời có điều kiện ăn ở bán trú với đầy đủ tiện nghi.

Ông Trịnh Xuân Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nhi Sơn cho biết, nhà trường hiện có 271 học sinh với 8 lớp. Việc địa phương được đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp là niềm vinh dự, phấn khởi của thầy và trò. Hi vọng sau khi hoàn thành, đây sẽ là môi trường học tập nội trú hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng cao.

Ngoài dự án trên, trong ngày 19/3, tỉnh Thanh Hóa cũng đồng loạt khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp tại 9 xã biên giới, gồm: Pù Nhi, Mường Chanh, Trung Lý, Quang Chiểu… Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với học sinh vùng biên, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền và tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương biên giới khó khăn.

* Cũng trong sáng 19/3, tại xã biên giới Đắk Wil, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Đắk Wil.

Đây là dự án có tổng diện tích gần 5 ha, quy mô đầu tư 30 lớp học, mức đầu tư dự kiến hơn 225 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trường sẽ thi công hoàn thành trước tháng 8/2027 để đón khoảng 1.050 học sinh và giáo viên đến học tập, sinh hoạt và giảng dạy trước thềm năm học mới 2027 - 2028.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư dự án), việc xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới nhằm tạo môi trường với đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ việc học tập, rèn luyện văn hóa tinh thần, thể chất cho các em học sinh; thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, hướng tới tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Anh Hoàng Văn Linh, cư trú tại xã Đắk Wil cho biết, việc xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân. Đây là minh chứng cho chính sách ưu tiên của Đảng, Nhà nước, đầu tư cho giáo dục và đang tạo ra cơ hội cho con em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh được học tập, ăn ở, sinh hoạt tại ngôi trường khang trang, hiện đại; Từ đó có cơ hội phát triển toàn diện, góp phần xây dựng quê hương, Tổ quốc giàu đẹp.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắk Wil. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là công trình được hàng nghìn hộ dân vùng biên mong đợi qua nhiều thế hệ gắn bó với mảnh đất biên cương. Dự án không chỉ mở ra cơ hội để con em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được học tập, ăn ở, sinh hoạt trong môi trường khang trang, hiện đại mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục, tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số – những đối tượng còn nhiều thiệt thòi.

Để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan lên kịch bản cụ thể, chi tiết về dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, trong đó phải lường trước các khó khăn để kịp thời xử lý, tháo gỡ. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành liên quan chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên phục vụ tại trường, đảm bảo dự án sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, xứng đáng với sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực của Đảng và Nhà nước cũng như hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cũng trong sáng 19/3, tại các xã Tuy Đức, Thuận Hạnh, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Tuy Đức và Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận Hạnh. Đây là các trường học có quy mô đầu tư xây dựng và thời gian hoàn thành tương tự như Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Đắk Wil.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắk Wil. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Tỉnh Lâm Đồng có 5 xã biên giới đất liền với 47 cơ sở giáo dục và gần 16.000 học sinh. Đây đều là các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, hạ tầng giao thông đi lại chưa đồng bộ, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Dân cư tại các xã biên giới có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao (bình quân chiếm trên 40% dân số) và hiện 5 xã biên giới Lâm Đồng có trên 20 thành phần dân tộc sinh sống. Do diện tích tự nhiên lớn và trải dài trên đường biên giới, địa hình phức tạp nên tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng vẫn cao so với mặt bằng chung./.