Tạo động lực mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo​

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau chia sẻ: Lãnh đạo tỉnh rất kỳ vọng vào việc thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. Mục tiêu là cụ thể hóa Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là nền tảng cốt lõi để đưa đất nước và Cà Mau phát triển. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới sự phát triển đột phá, Trung tâm cần tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông và lan tỏa thông tin để mọi người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh biết đến Trung tâm. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các sở, ngành để nắm bắt thông tin, xác định các lĩnh vực có thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, xây dựng các mô hình ứng dụng thực tế; thực hiện tốt việc tư vấn công nghệ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã; chú trọng đến nhóm học sinh, sinh viên; đồng thời kết nối các tập đoàn công nghệ, viễn thông để hỗ trợ thêm cho Trung tâm.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành tỉnh Cà Mau chỉ ra những khó khăn, hạn chế, những điểm nghẽn trong hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho rằng: Với tính đặc thù, Trung tâm cần được tạo điều kiện hoạt động dựa trên những thứ không theo chuẩn mực thông thường, trong đó bao gồm việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, tuyển dụng nguồn nhân lực, chế độ lương, thưởng…..



Báo cáo tại buổi làm việc, ông Triệu Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau cho biết: Sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, đơn vị đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời triển khai đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ gồm: tham mưu cơ chế, chính sách; đề xuất các chương trình, dự án chiến lược; tổ chức sự kiện, kết nối mạng lưới; hợp tác trong nước, quốc tế và phát triển hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp. Bên cạnh những kết quả bước đầu, hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo đang gặp 4 nút thắt lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó, hạ tầng, cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nguồn nhân lực chỉ đạt khoảng 33% chỉ tiêu được giao, từ đó ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành và chất lượng, tiến độ triển khai nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nhiều chương trình, dự án, cơ chế chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo do Trung tâm tham mưu, đề xuất chưa được thẩm định, phê duyệt.

Ngoài ra, mức độ phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo chưa đồng bộ giữa các thành phần: chưa có không gian, nền tảng kết nối chung để quy tụ doanh nghiệp, startup, chuyên gia, nhà đầu tư; doanh nghiệp còn khó khăn trong tiếp cận chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh và Trung ương; các thành phần then chốt như nguồn tài chính cho khởi nghiệp, thị trường cho sản phẩm đổi mới sáng tạo và lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn thiếu và mỏng./.