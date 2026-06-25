Tạo điều kiện tốt nhất để đưa, đón thân nhân các liệt sĩ đến các điểm thu nhận mẫu ADN

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đến kiểm tra công tác thu nhận mẫu ADN tại Công an phường Trường Vinh. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN Theo kế hoạch, toàn tỉnh bố trí 7 điểm thu nhận mẫu ADN tại phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp. Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an và các cơ quan liên quan trực tiếp tổ chức thu nhận mẫu tại các trạm nêu trên, bảo đảm đúng quy trình, an toàn và thuận tiện cho thân nhân liệt sĩ.

Đợt cao điểm được triển khai trong hoàn cảnh Nghệ An còn hơn 22.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Trong khi đó, thời gian và điều kiện môi trường khắc nghiệt không ủng hộ cho quá trình tìm kiếm và xác minh; nhiều gia đình, thân nhân của các liệt sĩ cũng không còn. Điều này đòi hỏi công cuộc “trả danh tính - nối người thân” phải được triển khai gấp rút. Chính vì lẽ đó, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là công việc hết sức nhân văn, nhân ái và thể hiện ân nghĩa, ân tình sâu đậm với các thế hệ đi trước, với những người đã ra đi.

Để bảo đảm mục tiêu đề ra, các cấp, ngành, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức trong tỉnh được huy động đồng hành cùng lực lượng Công an; tập trung rà soát, cập nhật danh sách thân nhân liệt sĩ; tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đưa đón người dân đến các điểm thu nhận; chủ động bố trí kinh phí và nhân lực phục vụ nhiệm vụ. Công tác phối hợp liên ngành được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, thống nhất, tránh chồng chéo, bảo đảm tiến độ trong thời gian ngắn.

Lấy dấu vân tay của thân nhân liệt sĩ để xác định mẫu ADN. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết: Trong đợt này khối lượng mẫu cần thu nhận rất lớn, thời gian triển khai ngắn, vì vậy các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp thực hiện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Các UBND xã, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để triển khai đợt cao điểm; chủ động bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để đưa, đón thân nhân các liệt sĩ đến các điểm thu nhận mẫu ADN.

Thành công của đợt cao điểm là sự tri ân thiết thực của thế hệ hôm nay đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ./.