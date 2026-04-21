Tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao, biểu dương tiến độ đầu tư Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam tại Thanh Hóa của Tập đoàn Hoa Liên. Nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế về phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh trong tương lai, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn Hoa Liên và các nhà đầu tư khác tiếp tục quan tâm đầu tư vào Thanh Hóa.

Liên quan đến những đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Thanh Hóa đang chỉ đạo các ngành và đơn vị chức năng hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đẩy nhanh tiến độ đầu tư 2 tuyến đường ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ theo đề xuất của đơn vị. Tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai đưa 2 tuyến đường này vào sử dụng trong thời gian nhanh nhất có thể.



Nhấn mạnh trong quá trình triển khai, các cơ quan hữu quan, nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng làm rõ những kiến nghị liên quan đến hỗ trợ thiết lập “luồng xanh” tại hải quan và cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính; việc xây dựng công trình điện lực phục vụ hoạt động của dự án...; đề nghị Tập đoàn Hoa Liên và các đơn vị thi công quan tâm thực hiện dự án theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình xây dựng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động. Khi dự án được đưa vào vận hành, quan tâm, tạo điều kiện thu hút lao động, giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Chủ đầu tư Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam là Công ty trách nhiệm hữu hạn Gốm sứ ETRILLION, trực thuộc Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam. Dự án được thực hiện trên diện tích 33,4ha, với tổng mức đầu tư 200 triệu USD, dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo việc làm thường xuyên cho 4.700 lao động.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Liên Hứa Quân Kỳ cho biết, Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam được chia thành 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Giai đoạn 1 được triển khai từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026. Hiện tại, khối lượng thi công giai đoạn 1 đã đạt 85%, Tập đoàn bắt đầu lắp đặt máy móc từ tháng 5/2026. Theo kế hoạch, dự án sẽ đưa vào vận hành giai đoạn 1 vào đầu quý III/2026./.