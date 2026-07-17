Tạo cơ sở xây dựng Đề án Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035

Các nhiệm vụ tiếp theo là: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng Đề án Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm chắc tình hình nhân dân, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo, báo chí, nền tảng số trong tăng cường đồng thuận xã hội. Nâng cao chất lượng thực hiện công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước. Tham mưu triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân ở cơ sở. Triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hệ thống.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Sáu tháng đầu năm, căn cứ vào kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 339 đầu công việc cụ thể, các ban, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ đầu mối tham mưu, sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm phối hợp và thời hạn hoàn thành. Tính riêng các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến 30/6/2026, có 60 nhiệm vụ đã hoàn thành, 67 nhiệm vụ đang triển khai theo tiến độ, 7 nhiệm vụ đang chậm tiến độ triển khai, 1 nhiệm vụ điều chỉnh không triển khai.

Trong đó, công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân được triển khai bám sát các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của MTTQ Việt Nam. Đã có 4 nhiệm vụ đã hoàn thành; 13 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm, như triển khai đề tài nghiên cứu khoa học để làm cơ sở xây dựng Đề án Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Đề tài liên quan đến xây dựng Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân, công tác xã hội và các cuộc vận động tiếp tục có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn, tạo được một số điểm nhấn rõ nét. Trong đó, công tác dân tộc, tôn giáo hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm; đang triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm. Công tác dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước hoàn thành 10 nhiệm vụ, đang triển khai 8 nhiệm vụ. Công tác xã hội và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua hoàn thành 4 nhiệm vụ; 23 nhiệm vụ đang triển khai; 5 nhiệm vụ đã triển khai nhưng chưa bảo đảm tiến độ; 1 nhiệm vụ điều chỉnh không triển khai. Công tác tổ chức, kiểm tra, thi đua - khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng hoàn thành 26 nhiệm vụ, đang triển khai 12 nhiệm vụ, thay đổi phương thức triển khai 1 nhiệm vụ, 1 nhiệm vụ đề xuất lược bỏ. Công tác đối ngoại nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài hoàn thành 2 nhiệm vụ chủ trì; triển khai thực hiện 1 nhiệm vụ phối hợp, 1 nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong quý III/2026. Công tác hội quần chúng đã tham mưu, triển khai 6 nhiệm vụ...

Việc ứng dụng nền tảng số, Cổng Mặt trận số, truyền thông đa phương tiện, phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu bước đầu được quan tâm triển khai. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được chú trọng, góp phần ổn định tổ chức, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và điều kiện yêu cầu hoạt động của Cơ quan trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tổ chức, sắp xếp bộ máy và yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua xây dựng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "Sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại". Đây là phong trào có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, thân thiện với môi trường./.