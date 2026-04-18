Tạo cơ hội để thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Bắc Ninh tặng hoa Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn nhấn mạnh: Thời gian qua, thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Ninh đã vượt qua mặc cảm, tự ti, không chỉ nỗ lực chăm lo cho bản thân mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và khát vọng sống. Thực tế, trong câu lạc bộ đã có nhiều thanh niên vươn lên làm chủ doanh nghiệp, làm chủ cuộc sống, không chỉ tạo thu nhập, phát triển kinh tế của bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động; tham gia các hoạt động công tác xã hội, thiện nguyện… Từ những việc làm, nghĩa cử cao đẹp ấy, thanh niên khuyết tật Bắc Ninh đã và đang chứng minh rằng: khuyết tật không phải là giới hạn, mà là cơ hội để nghị lực và bản lĩnh tỏa sáng.

Ban tổ chức trao quà tặng người khuyết tật. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Tại chương trình, đông đảo các em học sinh, thanh niên khuyết tật được thưởng thức chương trình văn nghệ, thể thao, tọa đàm đã mang lại niềm vui, cơ hội và động lực để người khuyết tật tự tin khẳng định bản thân. Nhằm chung tay cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời sẻ chia những khó khăn với những đối tượng học sinh khuyết tật yếu thế, thanh niên, người khuyết tật, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Vĩnh Giang trao tặng 150 suất quà cho các em học sinh khuyết tật đang học tập tại trường Trung học cơ sở Cao Xá và các thành viên trong câu lạc bộ Thanh niên Khuyết tật tỉnh mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Cùng với đó, Câu lạc bộ đã vận động ủng hộ trao tặng xe lăn, bộ máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nỗ lực vươn lên trong học tập và thanh niên khuyết tật khác đang gặp khó khăn trong việc di chuyển. Chương trình tọa đàm. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Đặc biệt, tại chương trình, đông đảo mọi người được giao lưu với anh Nguyễn Duy Tưởng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên Khuyết tật. Mặc dù bị khuyết tật vận động, không thể tự đi lại, nhưng vượt qua hoàn cảnh, anh đã tự mình bước đi bằng niềm tin, hy vọng, thêm động lực để vươn lên, khẳng định mình. Anh tự mở cửa hàng kinh doanh máy tính thường xuyên thu gom, sửa chữa những máy tính đã qua sử dụng để tặng cho các em học sinh khó khăn. Qua những câu chuyện về sinh hoạt và công việc hằng ngày, anh đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, khẳng định tinh thần vươn lên mạnh mẽ của người khuyết tật. Họ không chỉ tự chăm lo cho bản thân mà còn làm giàu, làm đẹp cho xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái vì cộng đồng.

Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo, đồng hành cùng Câu lạc bộ Thanh niên Khuyết tật tỉnh, tạo điều kiện để các bạn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, được học tập, rèn luyện, được hỗ trợ nghề nghiệp và việc làm, đặc biệt chú trọng vào việc thúc đẩy "Thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số". Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội sẽ tiếp tục mở rộng vòng tay, tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên khuyết tật có thể tự lập, tự tin đóng góp cho gia đình và xã hội./.