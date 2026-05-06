Tạo cơ hội cho trẻ mầm non tiếp cận, làm quen với tiếng Anh

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá thực trạng, kết quả triển khai việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục mầm non, giới thiệu các mô hình và giải pháp hiệu quả đã triển khai tại cơ sở; đồng thời làm rõ những khó khăn, bất cập và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Bích nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là “chìa khóa” để tiếp cận những tiến bộ của khu vực và thế giới. Việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là định hướng mang tính chiến lược của toàn ngành Giáo dục. Cấp học mầm non giữ vai trò nền tảng, được xem là “giai đoạn vàng” để hình thành thói quen và môi trường ngôn ngữ, tận dụng khả năng tiếp nhận tự nhiên của trẻ. Do đó, việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả triển khai chương trình, ngành Giáo dục đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm ngoại ngữ xác định rõ việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh là nhiệm vụ quan trọng; từ đó có kế hoạch và giải pháp nâng cao số trường tham gia và tỷ lệ trẻ được tiếp cận. Việc triển khai chương trình chỉ là hoạt động làm quen, không dạy trước chương trình tiểu học, bảo đảm phù hợp đặc điểm phát triển của trẻ mầm non. Hoạt động tổ chức cần chú trọng tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm ngôn ngữ thông qua vui chơi, giao tiếp tự nhiên, bước đầu hình thành kỹ năng nghe, nói, làm quen đọc - viết và phát triển hứng thú với tiếng Anh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích lưu ý, trong bối cảnh các cơ sở giáo dục mầm non chưa có giáo viên tiếng Anh cơ hữu, việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh chủ yếu thông qua phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ. Do đó, các trung tâm cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non. Các hoạt động cần lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường trải nghiệm, tương tác, giúp trẻ tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên, thường xuyên.

Các cơ sở giáo dục mầm non chủ động tham mưu địa phương đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện và môi trường cho trẻ làm quen với tiếng Anh; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, học liệu, đặc biệt là học liệu số để nâng cao hiệu quả triển khai chương trình. Các cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm ngoại ngữ tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh; qua đó từng bước nâng cao tỷ lệ trẻ tham gia chương trình. Đồng thời, các đơn vị xây dựng môi trường có yếu tố tiếng Anh để trẻ và phụ huynh được tiếp cận thường xuyên, hình thành dần thói quen sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 279/414 cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh (đạt 67,39%, vượt chỉ tiêu đề ra). Tổng số trẻ mẫu giáo tham gia là 33.552/100.113 trẻ (đạt 33,51%). So với năm học 2024 - 2025, tỷ lệ cơ sở tổ chức hoạt động này tăng 4,41%, tỷ lệ trẻ tham gia tăng 3,95%. Đội ngũ tham gia giảng dạy có 206 giáo viên; trong đó có 177 giáo viên Việt Nam và 29 giáo viên nước ngoài. Phần lớn giáo viên có trình độ chuyên môn phù hợp, được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non hoặc phương pháp tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh.

Đến nay, các cơ sở giáo dục mầm non cơ bản bảo đảm điều kiện về phòng học, thiết bị nghe nhìn, học liệu. Nhiều trung tâm ngoại ngữ đã hỗ trợ thêm thiết bị, tài liệu, học cụ phục vụ giảng dạy. Qua triển khai, trẻ tham gia chương trình có chuyển biến tích cực, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, hứng thú với ngôn ngữ mới. Trẻ bước đầu biết nghe, hiểu và phản hồi một số từ, cụm từ, câu ngắn quen thuộc, tham gia hát, đọc vè, trò chơi và các hoạt động trải nghiệm bằng tiếng Anh ở mức độ phù hợp. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, như: thiếu đội ngũ giáo viên cơ hữu đạt chuẩn tại các cơ sở mầm non công lập; cơ sở vật chất, học liệu ở một số nơi, nhất là vùng xa, vùng khó khăn còn hạn chế. Tỷ lệ trẻ tham gia chưa đồng đều; một số cơ sở chưa có phòng chức năng riêng cho hoạt động làm quen với tiếng Anh.../.