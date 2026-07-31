Tạo chuyển biến trong tư duy và hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XIII

Quang cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ trong giai đoạn mới. Đây cũng là nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào năm 2031.

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII thể hiện sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ, đồng thời giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng xác định 13 chỉ tiêu, triển khai Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam" cùng 5 nhiệm vụ đột phá.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho rằng, Nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi được nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là khâu mở đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Hội nghị lần này được tổ chức với nhiều điểm đổi mới, thể hiện tinh thần khẩn trương, chủ động, không để có độ trễ giữa việc ban hành Nghị quyết và tổ chức thực hiện; được tổ chức trực tuyến trên phạm vi toàn quốc đồng thời phát sóng trên các nền tảng số của Đoàn; các chuyên đề do các Bí thư Trung ương Đoàn trực tiếp quán triệt nhằm bảo đảm thống nhất nhận thức về những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Kết luận Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, sau hơn một tháng kể từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Trung ương Đoàn đã ban hành đầy đủ Nghị quyết, Chương trình hành động và bộ tài liệu phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền, thể hiện quyết tâm "không để có độ trễ giữa việc ban hành nghị quyết và đưa nghị quyết vào thực tiễn".

Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy nhấn mạnh, hoàn thành hội nghị không có nghĩa là đã xong việc học tập; nắm được nội dung nghị quyết cũng không đồng nghĩa đã đưa nghị quyết vào cuộc sống. Giá trị thực sự của nghị quyết không nằm trên trang giấy mà phải được đo đếm bằng những chuyển biến trong tư duy và hành động của từng cán bộ Đoàn, từng đoàn viên; bằng chất lượng phong trào; bằng những cơ hội phát triển thiết thực cho thanh thiếu nhi và bằng những công trình, sản phẩm cụ thể đóng góp cho đất nước, cho quê hương, cho đơn vị mình.



Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn phát biểu chuyên đề 3: Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” và Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Để hiện thực hóa yêu cầu đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động và tổ chức thực hiện quyết liệt, đổi mới, bám sát phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo". Các cấp bộ Đoàn tuyệt đối không chạy theo hình thức, lấy chất lượng triển khai và hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Để hiện thực hóa yêu cầu đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động và tổ chức thực hiện quyết liệt, đổi mới, bám sát phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo". Các cấp bộ Đoàn tuyệt đối không chạy theo hình thức, lấy chất lượng triển khai và hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Theo chương trình, trong buổi sáng, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề, gồm: quán triệt nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; các nội dung về công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Đoàn; Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam"; công tác quốc tế thanh niên, công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.



Buổi chiều cùng ngày, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp tục tổ chức hội nghị tại địa phương để quán triệt chương trình hành động của cấp mình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Sau hội nghị toàn quốc, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục triển khai học tập, tuyên truyền Nghị quyết tại chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ lý luận trẻ và các diễn đàn phù hợp; việc học tập ở cơ sở dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

Theo kế hoạch của Trung ương Đoàn, việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền Nghị quyết sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức, kết hợp trực tiếp với trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, kho học liệu số và các nền tảng của Đoàn. Trung ương Đoàn đặt mục tiêu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và đạt yêu cầu trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội./.