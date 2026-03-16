Tạo chuyển biến trong giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc THPT

Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Sáng 16/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cấp Trung học phổ thông năm học 2025-2026 tại Trường Trung học phổ thông Kỹ thuật Việt Trì, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Hội thi năm nay quy tụ 46 giáo viên đến từ 41 trường Trung học phổ thông và 5 trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Đây đều là những giáo viên đã được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trong hai năm học liên tiếp và đang trực tiếp giảng dạy môn GDQPAN.

Giáo viên tham gia nội dung thi bắn súng tiểu liên AK bằng máy bắn tập. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, môn GDQPAN trong trường Trung học phổ thông có vị trí quan trọng, không chỉ trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về quốc phòng và an ninh, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc mà còn góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và Tổ quốc.

Theo ông Nguyễn Quang Minh, hội thi là dịp để các thầy, cô giáo thể hiện năng lực chuyên môn, bản lĩnh sư phạm và sự sáng tạo trong tổ chức dạy học; đồng thời tạo cơ hội để giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn học trong các nhà trường.

Hội thi được tổ chức trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDQPAN, khuyến khích giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng và đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Ban giám khảo công bố kết quả nội dung thi bắn súng tiểu liên AK bài 1 bằng máy bắn tập. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Khác với nhiều hội thi chuyên môn khác, giáo viên tham gia hội thi phải thể hiện cả năng lực sư phạm và kỹ năng thực hành quân sự, đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và khả năng tổ chức các nội dung huấn luyện thực hành cho học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, kết quả hội thi là căn cứ để lựa chọn những giáo viên tiêu biểu đại diện tỉnh tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDQPAN cấp Trung học phổ thông toàn quốc năm 2026; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” trong các nhà trường.

Trong khuôn khổ hội thi, các giáo viên tham gia ba nội dung gồm thi bắn súng tiểu liên AK bài 1 tư thế nằm bắn có bệ tỳ bằng máy bắn tập HLAK-02; báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDQPAN cấp Trung học phổ thông; thi giảng dạy. Mỗi giáo viên thực hiện hai tiết giảng trong chương trình GDQPAN các khối lớp 10, 11, 12, gồm một tiết lý thuyết và một tiết thực hành.

Hội thi diễn ra từ ngày 16 đến 26/3/2026 tại các trường Trung học phổ thông Việt Trì, Trung học phổ thông Công nghiệp Việt Trì và Trung học phổ thông Kỹ thuật Việt Trì, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy môn GDQPAN trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh./.