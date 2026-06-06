Tăng trưởng ngành dịch vụ và bán lẻ mùa cao điểm du lịch

Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, các đơn vị bán lẻ cũng chú trọng phát triển các khu hàng đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng của miền Trung và của Việt Nam đến với du khách. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

*Sức hút từ các chợ du lịch truyền thống

Ngoài các điểm du lịch hấp dẫn, những chợ truyền thống lâu năm ở Đà Nẵng cũng trở thành điểm tham quan, mua sắm thu hút khách du lịch. Các chợ vừa có nhiệm vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người dân, vừa là sản phẩm du lịch đặc thù thúc đẩy phát triển thương mại cho thành phố Đà Nẵng.

Nằm tiếp giáp với 4 con phố tại khu trung tâm là Trần Phú, Hùng Vương, Bạch Đằng và Nguyễn Văn Linh, chợ Hàn là điểm đến hút khách trong nước và quốc tế, hoạt động kinh doanh tại chợ khá sầm uất. Hưởng ứng chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng, Ban quản lý chợ đã triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá và quảng bá thương hiệu chợ Hàn trở thành chợ điểm phục vụ du lịch.

Cụ thể từ ngày 25/5 đến ngày 25/6, khách đến tham quan mua sắm tại các quày hàng ở chợ với mỗi hóa đơn có gía trị từ 300.000 đồng trở lên sẽ được chủ quày hàng tặng 1 phiếu bốc thăm, 100% phiếu bốc thăm đều được trúng thưởng. Quà tặng là những sản phẩm đặc sản của Đà nẵng có giá trị từ 50.000 đồng trở lên và nhiều phần quà lưu niệm có giá trị khác.

Bà Võ Thị Bạch Tuyết, tiểu thương chợ Hàn cho biết, trong mùa cao điểm du lịch hè, tiểu thương ở chợ rất phấn khởi vì lượng khách tăng đột biến, theo đó hoạt động kinh doanh cũng có nhiều khởi sắc. Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn hàng phong phú, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, 100% hộ kinh doanh tại chợ cũng hưởng ứng chương trình khuyến mại kích cầu để du khách không chỉ đến chợ mua sắm mà còn hiểu hơn về văn hóa và con người Đà Nẵng thân thiện, mến khách.

Theo ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban quản lý chợ Hàn cho biết, để triển khai mục tiêu kích cầu mua sắm mùa du lịch của thành phố, Ban quản lý đã triển khai nhiều nội dung như: đề nghị hộ kinh doanh nhập hàng hóa mới, có truy xuất nguồn gốc, niêm yết giá rõ ràng và bán đúng giá niêm yết.

Hiện tại, sức hút của chợ Hàn đối với du khách ngày được quan tâm hơn và được đánh giá là phục vụ tốt hơn. Hộ kinh doanh ở đây vừa là người bán hàng, vừa giống như một hướng dẫn viên, một đại sứ du lịch của Đà Nẵng.



Tại chợ Cồn, lượng khách đến chợ cũng đã tăng mạnh, đặc biệt khách đến từ các tỉnh khu vực phía Bắc tăng đột biến. Ước tính lượng khách tham quan mua sắm tăng khoảng 30 – 40%. Hiện tại, hàng hóa tại chợ khá phong phú, giá cả ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến.

Ông Phạm Văn Bình, Phó trưởng Ban quản lý chợ Cồn cho biết, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách tăng cao trong đợt cao điểm du lịch hè và Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Ban quản lý chợ vận động hộ kinh doanh tăng cường nguồn cung hàng hóa.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần xây dựng chợ Cồn văn minh, thân thiện trong mắt du khách. Hy vọng sức mua tại chợ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày sắp đến.

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 hình thành hệ thống chợ điểm phục vụ du lịch với 11 chợ được lựa chọn, tập trung chủ yếu là khu vực ven sông Hàn và bờ Đông nhằm tăng sức hút của chợ du lịch truyền thống.

*Nhiều sự kiện khuyến mại, kích cầu được tổ chức bài bản

Trong khuôn khổ mùa khuyến mại, Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện xúc tiến thương mại trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể gồm Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2026 tôn vinh sản phẩm OCOP; ngày hội khuyến mại hàng hiệu Đà Nẵng; Phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống tại Quảng trường Sông Hoài; Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn. Đặc biệt, chương trình giới thiệu Sâm Ngọc Linh và dược liệu tại khu vực Chợ đêm Sơn Trà dự kiến khai mạc từ ngày 11/7 sẽ mang đến nhiều hoạt động văn hóa đường phố độc đáo. Chuỗi sự kiện sẽ khép lại bằng Hội chợ Quốc tế Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) diễn ra từ ngày 12/8 đến 17/8 với khoảng 350 gian hàng trong nước và quốc tế.

Thời điểm này, tại hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại và các chuỗi cửa hàng cũng đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình giảm giá trực tiếp. Với vai trò nhà bán lẻ tại Đà Nẵng, hệ thống siêu thị GO Đà Nẵng đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại sâu, ưu đãi lớn. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đơn vị bán lẻ này cũng chú trọng phát triển các khu hàng đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng của miền Trung và của Việt Nam đến với du khách. Theo bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc Siêu thị GO Đà Nẵng cho biết, ngoài các chương trình ưu đãi và quảng bá sản phẩm, GO Đà Nẵng cũng đang triển khai các chương trình nổi bật như: khung giờ ngọt ngào, bữa sáng không đồng, khách hàng với hóa đơn từ 200.000 đồng sẽ được tặng combo ăn sáng và thức uống miễn phí. Bên cạnh đó là chương trình Vòng tay vui vẻ với cơ hội nhận quà 10%, mang đến thêm nhiều niềm vui và sự hào hứng cho du khách khi đến mua sắm tại siêu thị.

Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình khuyến mại năm nay sẽ được áp dụng mức giảm giá tối đa lên đến 100% tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ. Sự kiện này còn hướng tới mục tiêu thu hút khách du lịch đến thành phố trong dịp hè, đặc biệt là cộng hưởng cùng sức nóng của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026.

Qua đó, chương trình kỳ vọng tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2026 đạt mức hai con số.



Cùng với du lịch, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 68.464 tỷ đồng, chiếm 57,9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng thống kê, Thống kê thành phố Đà Nẵng, nhận định, trong 5 tháng đầu năm hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Bên cạnh sự tăng trưởng về quy mô, nhiều ngành dịch vụ ghi nhận xu hướng dịch chuyển theo hướng nâng cao chất lượng, tăng cường ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Kinh tế dịch vụ của Đà Nẵng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Mức tăng trưởng ấn tượng này cho thấy sức cầu nội địa đang phục hồi mạnh mẽ, đồng thời phản ánh hiệu quả từ các hoạt động kích cầu tiêu dùng và du lịch trên địa bàn./.