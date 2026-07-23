Tăng tốc thực hiện mục tiêu sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình

*Điện Biên lấy mẫu ADN liệt sĩ tại Nghĩa trang Độc Lập

Sáng 23/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên phối hợp với chính quyền xã Thanh Nưa tổ chức lễ dâng hương và triển khai khai quật, lấy mẫu ADN đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.

Ngay từ sáng sớm, dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa to nhưng trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Ngay sau lễ dâng hương, các lực lượng tiến hành khai quật, lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình phục vụ giám định ADN.

Các chiến sĩ tham gia chương trình khai quật, lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Theo kế hoạch, tỉnh Điện Biên sẽ lấy mẫu ADN đối với 4.594 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang. Riêng Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập có 2.432 phần mộ, trong đó 2.042 phần mộ cần lấy mẫu.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, sau hơn 70 năm, nhiều hài cốt đã bị oxy hóa, phân hủy, các nghĩa trang trải qua nhiều lần quy tập, tôn tạo, cùng với thời tiết mưa nhiều khiến công tác lấy mẫu gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng tham gia chiến dịch đang nỗ lực khắc phục để bảo đảm tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 22/12/2026. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã thành lập 6 tổ công tác, triển khai đồng thời tại nhiều nghĩa trang.

Đến nay, Điện Biên đã hoàn thành lấy mẫu tại 4 nghĩa trang gồm Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao; khai quật hơn 1.900 phần mộ, bàn giao 1.822 mẫu hài cốt cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở khoa học để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

*Cần Thơ công bố các quyết định thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể thành phố có liên quan phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị; chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, thu thập, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị nhân văn của nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn...

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ nêu rõ, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để xác định ADN, đơn vị sẽ tổ chức tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên 17 nghĩa trang liệt sĩ thành phố với 5.092 mộ chưa tìm thấy thông tin, quy tập tìm kiếm đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố 120 hài cốt liệt sĩ ở 8 địa điểm. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng cam kết thực hiện 3 đúng: đúng tiến độ, thời gian; đúng quy trình thủ tục; đúng lương tâm đạo đức và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách được giao

* Thái Nguyên: Tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu