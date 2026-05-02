Tăng tốc thực hiện các dự án trọng điểm tại Cà Mau

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư Lệnh Binh đoàn 12 phát biểu. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo đó, thời gian thi đua từ ngày 1/5/2026 đến 30/6/2026 mục tiêu phát huy tinh thần, trách nhiệm của các ban điều hành, các đơn vị thi công và toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động trên công trường nhằm đẩy mạnh tiến độ thi công các hạng mục công trình, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh Hùng. Với mục tiêu cụ thể là giá trị sản xuất đạt 4.406 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu đạt 3.304 tỷ đồng, giá trị thanh toán đạt 3.172 tỷ đồng.



Ban quản lý điều hành dự án, đơn vị thi công lượng tăng cường nhân lực, cán bộ kỹ thuật, bổ sung máy móc, phù hợp với tính chất công trình quy mô lớn. Đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, thiết bị phục vụ thi công, không để xảy ra tình trạng gián đoạn. Tổ chức nhiều mũi thi công, làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ.



Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 cho rằng, Dự án Cà Mau – Cái Nước, Cái Nước – Đất Mũi và Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai là 3 dự án trọng điểm, sau khi hoàn thành không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội liên vùng, mà còn là lá chắn tiền tiêu canh giữ vùng trời, vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc. Quán triệt tầm quan trọng của dự án, chỉ đạo lực lượng thi công tăng ca, kíp làm xuyên đêm, xuyên lễ để đảm bảo tiến độ về đích theo kế hoạch.



Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, các ban điều hành xây dựng tiến độ thi công tổng thể, chi tiết theo từng dự án, căn cứ chỉ tiêu đợt phát động để triển khai thực hiện. Đặc biệt, quan tâm đến nhu cầu sử dụng vật tư, vật liệu, nhiên liệu, nhu cầu sử dụng xe máy thiết bị, nhân công,… tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng an toàn trong suốt quá trình thi công.

Ban tổ chức tặng quà cho các ban điều hành, đơn vị thi công. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đánh giá cao tinh thần triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh của Binh đoàn 12 và các đơn vị trực thuôc. Đồng thời, tin tưởng với truyền thống vẻ vang và năng lực thực tế đã thực hiện nhiều dự án trọng điểm, Binh đoàn 12 sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai thi công chặt chẽ, khoa học sớm hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cũng đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương hỗ trợ dự án, đồng hành cùng nhà thầu trong suốt quá trình thi công, đảm bảo an ninh, an toàn và kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Binh đoàn 12 và các đơn vị liên quan thực hiện thành công đợt thi đua cao điểm thi đua.

Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm do Binh đoàn 12 thi công tại tỉnh gồm: Dự án tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước; Dự án tuyến cao tốc Cái Nước- Đất Mũi và Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai với chiều dài gần 100km, với tổng kinh phí trên 74.000 tỷ đồng, đến nay tiến độ các dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra./.