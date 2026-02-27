Tăng tốc đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam​

Khoá đào tạo Nhà quản lý Trung tâm Tài chính quốc tế với chủ đề: “Thiết kế sản phẩm tài chính và thu hút vốn đầu tư tại Trung tâm Tài chính Quốc tế”. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 27/2 đến 1/3/2026, tập trung vào thiết kế sản phẩm tài chính đặc thù và chiến lược thu hút vốn đầu tư – yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Chương trình IFC tại VGU là cấu phần trọng tâm trong Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, với ba trụ cột chính: đào tạo đội ngũ quản lý; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên sâu và phát triển các chương trình cử nhân, thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực tài chính – kinh tế – quản trị. Chương trình được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia của Trường Đại học Việt Đức, phối hợp cùng các giáo sư và chuyên gia đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ quản lý trong lĩnh vực tài chính quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới. Khóa IFCR03 tập trung vào thiết kế các sản phẩm tài chính đặc thù và chiến lược thu hút vốn đầu tư – những yếu tố then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Tham dự khóa học là đội ngũ cán bộ quản lý đến từ Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đại diện một số ngân hàng thương mại.

IFCR03 là khóa học thứ ba trong chuỗi chương trình IFC, sau thành công của hai khóa IFCR01 và IFCR02, vốn đã cung cấp nền tảng về mô hình thể chế, cơ chế vận hành trung tâm tài chính, cấu trúc thị trường tài chính và các vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô. Theo kế hoạch, tiếp nối chuỗi IFC, Trường Đại học Việt Đức sẽ triển khai các chương trình Micro-credentials kéo dài 12 tuần, tập trung vào kỹ năng phân tích định lượng chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính và kinh tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, dự Lễ khai giảng. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Nội dung buổi học đầu tiên gồm ba chuyên đề: kiến trúc thị trường và mô hình vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế (phần tiếp theo); định hướng xây dựng trung tâm tài chính gắn với phát triển hệ sinh thái giao dịch hàng hóa; phân tích các chủ thể thị trường cùng động cơ giao dịch hàng hóa. Các nội dung hướng tới việc hình thành tư duy thiết kế sản phẩm tài chính dựa trên nền tảng thị trường thực, gắn với nhu cầu huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Khóa học do ông Hubertus Vaeth, Tổng Giám đốc sáng lập Frankfurt Main Finance và Phó Chủ tịch sáng lập Liên minh các Trung tâm Tài chính quốc tế Toàn cầu trực tiếp giảng dạy. Với kinh nghiệm điều phối và định vị Trung tâm Tài chính Frankfurt trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều hành VIFC Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Việt Nam đang đứng trước thời cơ phát triển mới sau gần bốn thập kỷ Đổi mới, với những thành tựu quan trọng về tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và hội nhập quốc tế. Vị thế quốc gia được nâng cao, mạng lưới đối tác chiến lược và đối tác toàn diện tiếp tục mở rộng, nền kinh tế tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và vận hành thành công Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được xác định là một cấu phần chiến lược của tiến trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Một trung tâm tài chính hiện đại sẽ góp phần nâng cấp thị trường vốn, kết nối trực tiếp với dòng vốn toàn cầu, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, thúc đẩy tài chính xanh, tài chính số, đồng thời hỗ trợ các dự án hạ tầng, công nghệ và năng lượng sạch – những lĩnh vực then chốt cho phát triển dài hạn.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế cần đặt trên nền tảng năm yếu tố cốt lõi, gồm: năng lực kết nối toàn cầu; hạ tầng pháp lý ổn định, minh bạch; nguồn nhân lực chất lượng cao; năng lực điều hành, quản trị và hệ sinh thái hỗ trợ phát triển. Trong đó, yếu tố con người giữ vai trò quyết định, bảo đảm cho sự vận hành an toàn và hiệu quả của toàn bộ hệ thống.

Đối với vai trò của VGU trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề ra ba định hướng chiến lược quan trọng. Theo đó, nhà trường cần tiếp tục phát huy mô hình hợp tác giáo dục đại học đặc biệt giữa Việt Nam và châu Âu, trở thành trung tâm kết nối học thuật, công nghệ và chính sách, đóng góp vào hoạt động đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Các chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm Tài chính Quốc tế cần được nâng tầm và mở rộng sang những lĩnh vực trọng yếu như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính, năng lượng và bán dẫn, hướng tới mục tiêu hình thành trung tâm đào tạo tài chính và STEM chất lượng cao theo chuẩn Đức tại Việt Nam.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, VGU được kỳ vọng tiên phong trong việc xây dựng mô hình liên kết chặt chẽ giữa đại học – doanh nghiệp – Chính phủ, bảo đảm hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu thị trường và phục vụ hiệu quả công tác hoạch định chính sách.

Trước đó, VGU đã tổ chức thành công hai khóa IFCR, góp phần hình thành nền tảng kiến thức về thể chế, vận hành và quản lý trung tâm tài chính cho đội ngũ cán bộ quản lý./.