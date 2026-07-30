Tăng thêm lực lượng, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Công tác lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN phát

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, từ ngày 28/7 đến 20/8/2026, các lực lượng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 974 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tọa lạc tại phường Rạch Giá. Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ cần lấy mẫu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, vì vậy công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng từ rà soát hồ sơ, tập huấn quy trình, bố trí lực lượng đến bảo đảm phương tiện, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ghi nhận trong ngày 29/7 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, ngay từ sáng sớm hàng chục cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ cùng các lực lượng chuyên môn đã có mặt làm lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và ngay sau đó bắt tay vào các công việc như: bóc tách từng lớp đất, đối chiếu sơ đồ phần mộ, kiểm tra hồ sơ, ghi chép, lấy mẫu và số hóa thông tin.... Không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương thể hiện sự kính trọng dành cho những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Theo Thượng tá Vương Thanh Triều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, quá trình triển khai nhiệm vụ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Hồ sơ từng phần mộ được rà soát kỹ lưỡng, quy trình chuyên môn được thống nhất trước khi triển khai nên công tác lấy mẫu diễn ra đúng kế hoạch.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng cho hay, quá trình thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn do đang bước vào mùa mưa, thời tiết diễn biến thất thường, nhiều cơn mưa lớn làm ảnh hưởng đến việc khai quật và bảo đảm hiện trường; hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ đã qua nhiều lần cải tạo, chỉnh trang nên kết cấu phần mộ thay đổi, việc xác định chính xác vị trí hài cốt mất nhiều thời gian; không ít phần mộ đã an táng hàng chục năm, hài cốt bị phong hóa, mủn mục hoặc không còn; một số trường hợp lẫn nhiều hài cốt, đòi hỏi lực lượng chuyên môn phải xử lý hết sức cẩn trọng, đúng quy trình để bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ. Trước khối lượng công việc rất lớn trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã quyết định thành lập thêm một Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, tăng cường nhân lực, phương tiện và trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối quy trình kỹ thuật; lực lượng vũ trang tỉnh cùng các ngành chức năng sẽ tập trung mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn do thời tiết và điều kiện thực tế để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch; góp phần thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, đến ngày 29/7 toàn tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 7 nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện trên 1.548 phần mộ, thu được 986 mẫu ADN. Có 562 phần mộ chưa lấy được mẫu, trong đó 131 mộ không có hài cốt, 298 mộ không còn hài cốt, 121 trường hợp mẫu bị mủn, mục, vỡ vụn và 12 phần mộ có lẫn nhiều hài cốt.