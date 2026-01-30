Tặng quà các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công tại xã Kim Thành. Ảnh: TTXVN phát Tại chương trình, đại diện Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XV đã trao tặng 21 suất quà Tết cho đại diện người có công, gia đình chính sách trên địa bàn xã Đại Sơn và xã Vĩnh Lại; trong đó, xã Vĩnh Lại 10 suất quà và xã Đại Sơn 11 suất quà, mỗi suất gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và quà.

Tặng quà cho các đối tượng chính sách,người có công tại xã Đại Sơn. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Đại diện Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XV bày tỏ tri ân những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, người có công đối với cách mạng. Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng luôn dành sự quan tâm đến chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách với mong muốn đời sống của các đối tượng sẽ ngày càng tốt hơn. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chúc các đối tượng chính sách và nhân dân xã Vĩnh Lại và Đại Sơn đón một mùa Xuân mới Bính Ngọ an khang, thịnh vượng. Các gia đình tiếp tục động viên, đóng góp và ủng hộ các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt động của chính quyền xã, tích cực xây dựng kinh tế - xã hội địa phương và thành phố Hải Phòng.

Bày tỏ sự xúc động khi đón nhận món quà của đại biểu Quốc hội và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách, thương binh Nguyễn Xuân Khái, thôn Xuân Nẻo, xã Đại Sơn cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục động viên con cháu thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước và chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cùng ngày, đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cũng trao tặng 100 suất quà cho đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn các xã Phú Thái, Kim Thành, Tứ Kỳ, Yết Kiêu, Cẩm Giàng, Cẩm Giang, Tuệ Tĩnh và Mao Điền. Tổng giá trị các phần quà gần 100 triệu đồng.

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, hiện thành phố có trên 61.000 người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Sở Nội vụ Hải Phòng đã chủ động rà soát và xây dựng kế hoạch trao, tặng quà Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho hơn 99.000 người có công trên địa bàn thành phố. Theo đó, mỗi đối tượng người có công và gia đình chính sách được tặng quà trị giá 5,5 triệu đồng/người, bao gồm 5,2 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng hiện vật. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 550 tỷ đồng./.