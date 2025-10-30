Tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ và kiến tạo hòa bình

Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Diễn đàn là cơ hội quảng bá hình ảnh, tổ chức hoạt động giao lưu thanh niên, phụ nữ; khơi gợi, truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của nữ giới trong vai trò là lãnh đạo, nhằm khích lệ các thế hệ nữ thanh niên phấn đấu để tương lai sẽ trở thành những nhà lãnh đạo của Việt Nam và quốc tế, cụ thể hơn là nữ lãnh đạo của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hoạt động cũng góp phần tái khẳng định cam kết của Việt Nam và khu vực đối với Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của phụ nữ ở các lĩnh vực phi truyền thống, trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình; kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ của Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế đối với cam kết này thông qua sự tham gia của các chuyên gia.



Phát biểu tại diễn đàn, Đại tá Nguyễn Như Cảnh nhấn mạnh, kể từ khi cử những sĩ quan đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2014, đến nay Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Tỷ lệ nữ tham gia theo hình thức đơn vị chiếm 14%, theo hình thức cá nhân chiếm 17,6%. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã cử 4 sĩ quan Việt Nam làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc. Bộ Công an đã cử 22 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân (trong đó có 8 lượt là nữ) tại 3 phái bộ UNMISS, UNISFA, MINUSCA và Trụ sở Liên hợp quốc.

Đặc biệt, tỷ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam luôn ở mức cao (gần 16%) so với mặt bằng chung của Liên hợp quốc, thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Theo Đại tá Nguyễn Như Cảnh, phụ nữ Việt Nam dù ở bất kỳ vai trò nào luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, sự kiên định và bản lĩnh vững vàng. Trong môi trường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, họ không chỉ là những người tham gia, mà còn là những người truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng và đóng góp vào tiến trình kiến tạo hòa bình bền vững.

Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam bày tỏ tin tưởng những ý kiến, sáng kiến và khuyến nghị được đưa ra tại diễn đàn sẽ góp phần thiết thực cho công tác tham mưu, hoạch định chính sách và triển khai thực tiễn của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Ghi nhận những đóng góp cũng như khát khao cống hiến cho đất nước, góp phần kiến tạo hòa bình, giữ gìn an ninh ở trong nước và quốc tế của lực lượng nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, bà Ramla Khalidi hy vọng diễn đàn sẽ tạo nên cầu nối giữa các thế hệ, để những bài học, thách thức và thành tựu của các thế hệ phụ nữ đi trước có thể truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo; cũng như để thế hệ trẻ nói chung có thể thay đổi cách nhìn, hiểu và ủng hộ phụ nữ hơn trong vai trò lãnh đạo như những đối tác bình đẳng của nam giới.

Diễn đàn đã giới thiệu những hình mẫu phụ nữ lãnh đạo trong quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong đó trọng tâm là lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhân vật và giữa các nhân vật với các đại biểu tham dự, với thực tiễn là các câu chuyện của các nữ quân nhân khi thực hiện các nhiệm vụ mà Quân đội giao phó: Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Các đại biểu cũng đã chia sẻ về vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và nhân đạo; chia sẻ những trải nghiệm thực tế và bài học rút ra từ thực tiễn công tác; cũng như đúc rút những thông điệp then chốt và nguồn cảm hứng dành cho thế hệ trẻ hôm nay.

Qua đó, Diễn đàn đã xây dựng nhận thức chung về vai trò của nữ quân nhân trong các nhiệm vụ được giao, xác định rõ những khó khăn, thách thức; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực, kỹ năng của nữ quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ nói chung, truyền cảm hứng cho đội ngũ thanh nhiên nói riêng.

Hoạt động đã tạo sự kết nối, thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong và ngoài Quân đội đối với các vấn đề gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khẳng định sâu sắc hơn nữa về vai trò của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - là hạt nhân trong các vấn đề về Phụ nữ, hòa bình, An ninh (WPS) và Chương trình hành động quốc gia (NAP). Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện A80 vừa qua, diễn đàn tạo được dấu ấn về hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia sâu rộng trong các hoạt động quốc tế./.