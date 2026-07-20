Tăng cường tuyên truyền giáo dục công dân cho lao động Việt Nam tại Macau (Trung Quốc)

Cộng đồng người Việt tại Macau tham gia chương trình. Ảnh: Lê Anh - PV TTXVN tại Macau (Trung Quốc)

Sự kiện thu hút sự tham gia của các đại diện cơ quan chức năng sở tại cùng đông đảo người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Chương trình được thực hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Quảng Đông nhằm hỗ trợ người nước ngoài nâng cao ý thức dân sinh, an toàn cộng đồng và nhanh chóng hòa nhập với môi trường sở tại.

Thông tin về sự kiện, bà Trần Thị Gọn, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, cho biết đây là chương trình thiết thực giúp các anh chị em lao động nắm vững các quy định cơ bản. Từ diễn đàn này, mỗi người tham gia sẽ trở thành một tuyên truyền viên lan tỏa kiến thức đến toàn thể cộng đồng người Việt tại Macau. Việc hiểu rõ luật pháp và chính sách sở tại không chỉ giúp bà con áp dụng vào cuộc sống gia đình, bảo đảm an toàn nơi công cộng mà còn tránh được các biện pháp xử phạt hành chính đáng tiếc từ chính quyền sở tại.

Tại chương trình năm nay, các cán bộ chuyên trách của IAM đã trực tiếp hướng dẫn 4 chuyên đề dân sinh cốt lõi được truyền tải qua các hình thức đổi mới và trực quan. Đối với chuyên đề an toàn thực phẩm, Ban tổ chức hướng dẫn chi tiết quy trình nhận biết thực phẩm hư hỏng, cách phân loại bảo quản và kiên quyết loại bỏ các loại thực phẩm nguy cơ cao. Về vệ sinh đô thị và phòng chống dịch bệnh, người dân được tập huấn quy trình rửa tay diệt khuẩn và các biện pháp triệt tiêu nơi sinh sản của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết thông qua việc dọn dẹp nước đọng và thay nước bình hoa định kỳ nhằm đảm bảo vệ sinh đô thị và phòng chống dịch bệnh.

Cộng đồng người Việt tại Macau tham gia chương trình. Ảnh: Lê Anh - PV TTXVN tại Macau (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ chương trình, IAM cũng trang bị cho cộng đồng các kỹ năng ứng phó thiên tai thiết thực như gia cố biển hiệu ngoài trời và phân loại xử lý rác thải sau bão để tránh gây quá tải hệ thống thu gom đô thị. Đặc biệt, ban tổ chức đã giới thiệu ứng dụng di động "IAM Online" tích hợp tính năng chuyển đổi các đơn vị đo lường truyền thống, giúp việc mua sắm nhu yếu phẩm hằng ngày của người nước ngoài trở nên minh bạch và thuận tiện hơn.

Bên cạnh các bài giảng lý thuyết, ban tổ chức đã lồng ghép khéo léo các tiết mục ca múa nhạc truyền thống Việt Nam độc đáo và vở tiểu phẩm tương tác do chính các nghệ sĩ, diễn viên không chuyên trong cộng đồng người Việt biểu diễn. Các tình huống đời thường về phép lịch sự nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh chung đã được tái hiện sinh động, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ phía khán giả thông qua phần thi trò chơi đố vui có thưởng.

Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động, chị Đinh Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau chia sẻ, chính quyền sở tại luôn chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật từ giao thông, xuất nhập cảnh, y tế đến phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường cho người nước ngoài. Việc IAM trang bị các kiến thức thiết thực về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và kỹ năng ứng phó trước và sau bão thực sự rất hữu ích, giúp người lao động Việt Nam bảo vệ sức khỏe, ổn định kinh tế, đồng thời tránh được những thiệt hại do bất đồng ngôn ngữ hay thiếu hiểu biết pháp luật gây ra. Chị cũng bày tỏ kỳ vọng chính quyền Macao sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động bổ ích tương tự để người lao động nước ngoài nâng cao ý thức chấp hành luật pháp sở tại.

Sự kiện khép lại với hoạt động chụp ảnh lưu niệm tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền sở tại và cộng đồng người Việt Nam, góp phần xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn và bền vững cho toàn thể cư dân Macau./.