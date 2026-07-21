Tăng cường trao đổi lý luận, chính sách giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tại buổi tiếp, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có hai đảng cầm quyền, trên cơ sở tin cậy chính trị cao. Hai nước đã xác định tầm nhìn phát triển mới cho quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp; đồng thời hai bên tiếp tục khẳng định mối quan hệ toàn diện, không chỉ trong thương mại. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế lớn thứ tư và là nhà đầu tư lớn thứ ba của Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, trong tình hình hiện nay, Việt Nam và Nhật Bản cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới; đi sâu vào thực chất và hiệu quả các lĩnh vực hợp tác mới, nhất là các kết nối chiến lược đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra.

Với nền tảng hợp tác tích cực giữa hai nước trong thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao chuyến thăm của Quyền Tổng Thư ký LDP Koichi Hagiuda và đoàn, tạo dấu mốc mới trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác trực tiếp giữa hai đảng, đồng thời đề nghị xây dựng cơ chế hợp tác, đối thoại lý luận và thảo luận chính sách thường niên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, cơ chế đối thoại này sẽ là diễn đàn để hai bên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng đảng, công tác lãnh đạo và đặc biệt là kinh nghiệm để vượt qua những thách thức mang tính thời đại, đưa mỗi nước cũng như quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương với Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, nhất là Hội đồng Nghiên cứu chính sách của LDP, theo hướng thiết thực, thường xuyên và gắn nghiên cứu với tham vấn chính sách; tăng cường trao đổi đoàn nghiên cứu và chuyên gia...

Cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian tiếp và có những trao đổi sâu rộng về quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai đảng cầm quyền, Quyền Tổng Thư ký LDP Koichi Hagiuda đánh giá cao những đề xuất về cơ chế đối thoại định kỳ giữa hai đảng trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như an ninh kinh tế, quốc phòng và năng lượng; cho biết sẽ chuyển những đề xuất này tới ban lãnh đạo LDP để thảo luận, nhằm sớm triển khai khung hợp tác phù hợp.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN Ông Koichi Hagiuda cho biết, LDP mong muốn thắt chặt hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược và an ninh kinh tế như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, hai bên có thể kết hợp thế mạnh nguồn tài nguyên của Việt Nam với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản để cùng tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên đã có những thảo luận về các thách thức mang tính thời đại mà hai nước đã, đang phải đối mặt như già hóa dân số và thiếu hụt nguồn nhân lực. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Việt Nam quan tâm nghiên cứu mô hình phát triển bền vững của Nhật Bản; đồng thời chia sẻ về những nỗ lực cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, dịch chuyển mạnh từ mô hình "quản lý nhà nước" sang "kiến tạo phát triển" với vai trò chủ động tham gia của người dân./.