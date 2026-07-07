Tăng cường trao đổi kinh nghiệm Việt Nam - Pháp về xây dựng chính sách công

Đoàn công tác Việt Nam tới thăm làm việc với Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường Pháp (CESE) về kinh nghiệm xây dựng chính sách công. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã giới thiệu với phía Pháp về quá trình đổi mới, phát triển và định hướng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, cũng như những yêu cầu đặt ra đối với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đoàn cũng giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về các chủ trương, chính sách lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế và hoạch định chiến lược phát triển quốc gia.



Đoàn công tác cho biết đang tích cực nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm phục vụ quá trình tham mưu, hoàn thiện chính sách, đồng thời bày tỏ mong muốn được lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm của CESE về cơ chế tham vấn xã hội, huy động sự tham gia của các tổ chức đại diện và người dân vào quá trình xây dựng chính sách công.



Phát biểu tại cuộc gặp, Đoàn công tác bày tỏ mong muốn tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm với phía Pháp về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và vai trò tham vấn chính sách của CESE, nhất là trong việc tập hợp tiếng nói của các thành phần xã hội, tăng cường đối thoại và góp phần vào quá trình xây dựng chính sách công.



Đại diện CESE đã giới thiệu với Đoàn Việt Nam về vị trí, cơ cấu tổ chức, chức năng và phương thức hoạt động của Hội đồng. Theo trang chính thức của CESE, đây là cơ quan có nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ và Quốc hội Pháp trong việc xây dựng luật pháp và chính sách công trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. CESE cũng góp phần thúc đẩy đối thoại xã hội, đánh giá hiệu quả chính sách công, kết nối với các hội đồng kinh tế - xã hội - môi trường ở cấp vùng và tăng cường sự tham gia của người dân vào các lĩnh vực của đời sống.



Một điểm được phía Việt Nam quan tâm là mặc dù CESE không phải là cơ quan lập pháp, nhưng giữ vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và xã hội dân sự. Hội đồng tập hợp đại diện các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, công đoàn, giới sử dụng lao động, hiệp hội, tổ chức môi trường, thanh niên và các lực lượng xã hội khác, qua đó tạo không gian đối thoại giữa những nhóm lợi ích khác nhau để hình thành các đề xuất vì lợi ích chung.



Theo CESE, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Hội đồng gồm 175 thành viên, được các tổ chức đại diện đề cử ngày 26/4/2026. Tháng 5/2026, bà Claire Thoury được bầu làm Chủ tịch CESE, trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là đại diện đầu tiên xuất thân từ khu vực hiệp hội giữ cương vị đứng đầu thiết chế này.



Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách lớn phục vụ phát triển đất nước. Việc trao đổi với CESE giúp Đoàn công tác Việt Nam có thêm thông tin tham khảo về mô hình tham vấn chính sách của Pháp, đặc biệt là cách thức huy động trí tuệ xã hội, tổ chức đối thoại giữa các thành phần khác nhau và đưa tiếng nói của người dân, tổ chức xã hội vào quá trình hoạch định chính sách.



Chuyến thăm và làm việc tại CESE cũng góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực xây dựng chính sách công, qua đó làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong bối cảnh hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược.



* Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, nghe Đại sứ và cán bộ cơ quan đại diện báo cáo về tình hình quan hệ Việt Nam - Pháp, công tác đối ngoại cũng như tình hình cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Đoàn công tác tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Đoàn cũng đã tới Công viên Montreau, thành phố Montreuil, nơi đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, để dâng hoa, thắp hương tưởng niệm và bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc./.