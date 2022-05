Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị cụm dân cư biên giới Việt Nam – Campuchia

Chương trình giao lưu được triển khai từ năm 2017-2021, góp phần tăng cường mỗi quan hệ hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân ấp Vườn Bưởi và Phum Cooc Tho Mo ngày càng thân thiện, đoàn kết. Qua đó, đời sống kinh tế của người dân hai bên ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững ổn định.

Thực hiện Chỉ thị 2219/CT – BTLBP ngày 19/9/2012 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 3/5/2013 của Tỉnh ủy Bình Phước, Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị khu dân cư hai bên biên giới, từ năm 2017 đến nay, ấp Vườn Bưởi và Phum Cooc Tho Mo thường xuyên phối hợp giáo dục tuyên truyền về truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai nước, nhất là về phân giới cắm mốc, các văn bản pháp luật, các hiệp định chung giữa hai nước.

Sau 5 năm, chính quyền và nhân dân hai bên đã tổ chức 8 đợt trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi, thu hút 125 lượt người tham gia. Việc qua lại, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ được nhân dân hai bên thực hiện thường xuyên. Thời gian qua, ấp Vườn Bưởi cũng đã phối hợp với các tổ chức thiện nguyện khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 550 lượt người xã Tuần Lung với số tiền trên 550 triệu đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Trường Sơn cho biết, sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình giao lưu hữu nghị cụm dân cư hai bên biên giới, nhận thức của người dân sinh sống hai bên biên giới về chủ quyền lãnh thổ, về quốc gia, mốc biên giới, cũng như các quy định của pháp luật về quy chế quản lý biên giới được nâng lên rõ rệt. Tình trạng vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu giảm nhiều so với trước. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn hai bên được giữ vững. Nhân dân phấn khởi vì được tạo điều kiện để giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau; hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa, kinh nghiệm sản xuất được thuận lợi, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Lê Trường Sơn mong muốn trong thời gian tới, chính quyền các xã biên giới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, phát huy hiệu quả chương trình, nhất là phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai…

Ông Von Val, Phum trưởng Phum Cooc Tho Mo chia sẻ, giao lưu hữu nghị cụm dân cư hai bên biên giới là việc làm hết sức cần thiết và ý nghĩa, vun đắp thêm tình đoàn kết, gắn bó hữu nghị truyền thống lâu dài, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân ấp Vườn Bưởi và Phum Cooc Tho Mo. Thời gian qua, quan hệ giữa nhân dân hai bên biên giới khá thân thiện, đoàn kết và cùng nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Phum trưởng Phum Cooc Tho Mo đề nghị hai bên thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai ký kết giao lưu cụm dân cư hai bên biên giới; bám sát thực tiễn, theo dõi sát quá trình triển khai để đề xuất với chính quyền rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp thực hiện các nội dung ký kết tốt hơn, đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng nhân dân hai bên biên giới. Hai bên thường xuyên làm tốt công tác trao đổi tình hình, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện pháp luật hai nước; phối hợp phòng, chống các loại tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong trong phát triển kinh tế, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…

Dịp này, đại diện các cấp, ngành đã tặng quà chúc mừng tình đoàn kết, hữu nghị giữa cán bộ, nhân dân ấp Vườn Bưởi và Phum Cooc Tho Mo./.