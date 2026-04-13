Tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc
Về nội dung trọng tâm của chuyến thăm, Giáo sư Khúc Cường nhấn mạnh trước hết là việc tiếp tục triển khai các nhận thức chung và phương hướng lớn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, đặc biệt là yêu cầu “6 hơn” trong quan hệ song phương như hợp tác thực chất hơn, an ninh vững chắc hơn, phối hợp chặt chẽ hơn và tin cậy chính trị cao hơn. Theo ông, việc cụ thể hóa các định hướng này không chỉ diễn ra ở cấp lãnh đạo cấp cao mà còn cần được triển khai sâu rộng tới các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức học thuật, doanh nghiệp và các cơ chế hợp tác nhân dân.
Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế tiếp tục là trọng tâm hàng đầu. Giáo sư Khúc Cường cho rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam trong những năm tới, bao gồm mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên và các định hướng phát triển đến năm 2030, đặt ra yêu cầu lớn về mở rộng hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương, tăng cường trao đổi công nghệ, đồng thời đẩy nhanh các dự án kết nối hạ tầng như tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng kết nối với mạng lưới đường sắt Trung Quốc, cũng như hợp tác trong lĩnh vực điện lực và năng lượng.
Ngoài ra, hợp tác trong khuôn khổ “Vành đai, Con đường” và nền tảng hợp tác Trung Quốc-ASEAN cũng được đánh giá là những động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam và Trung Quốc cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm ứng phó với các cú sốc bên ngoài, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế theo hướng ổn định và bền vững hơn.
Về phương diện đối ngoại, Giáo sư Khúc Cường nhận định Việt Nam là quốc gia kiên định đường lối độc lập, tự chủ, lấy lợi ích quốc gia làm trọng tâm. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, việc tăng cường phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và toàn cầu sẽ giúp mỗi bên vừa bảo đảm lợi ích riêng, vừa đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung.
Đề cập đến ý nghĩa của việc duy trì các chuyến thăm cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước Giáo sư Khúc Cường cho rằng điều này không chỉ giúp định hướng chiến lược cho quan hệ song phương mà còn góp phần củng cố lòng tin chính trị, tăng cường kiểm soát bất đồng và thúc đẩy hợp tác thực chất. Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam và Trung Quốc hiện có sự tương đồng cao về thể chế chính trị, đồng thời là những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực Trung Quốc-ASEAN, qua đó đóng góp tích cực vào sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Dẫn số liệu thương mại, Giáo sư Khúc Cường cho biết trong thời gian qua, kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc tăng trưởng vượt kỳ vọng toàn cầu, trong đó nhập khẩu tăng khoảng 19% và xuất khẩu tăng khoảng 20%. Theo ông, kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của Trung Quốc mà còn là thành quả hợp tác chặt chẽ với các đối tác ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Đồng thời, kinh tế Việt Nam cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực bất chấp bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, cho thấy tiềm năng hợp tác song phương còn rất lớn.
Ở góc độ khu vực, Giáo sư Khúc Cường nhận định Việt Nam và Trung Quốc đã phối hợp hiệu quả trong việc tăng cường tin cậy chính trị, kiểm soát bất đồng và duy trì ổn định. Nhờ đó, khu vực Trung Quốc-ASEAN trở thành một trong số ít khu vực trên thế giới vừa duy trì tăng trưởng kinh tế cao, vừa bảo đảm ổn định chính trị và an ninh.
Theo Giáo sư Khúc Cường, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước. Với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác thực chất ngày càng mở rộng và sự gắn kết lợi ích ngày càng chặt chẽ, quan hệ song phương được dự báo sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới./.