Tăng cường thể chế hóa mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam và Campuchia

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh. Ảnh: Quang Anh – PV TTXVN tại Campuchia

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith nhấn mạnh chuyến thăm chính thức lần này của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary tới Việt Nam mang ý nghĩa chính trị và chiến lược sâu sắc. Qua đó, tái khẳng định tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” là nền tảng vững chắc của quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia.

Theo Viện trưởng Neak Chandarith, điểm nổi bật nhất của chuyến thăm là sự kế thừa mang tính hệ thống trong quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Ông cho biết đây là chuyến thăm chính thức thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Campuchia tới Việt Nam, sau chuyến thăm lần thứ nhất vào tháng 12/2023, thời điểm Samdech Khuon Sudary chọn Hà Nội cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình sau khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa VII.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của chuyến thăm thể hiện ở việc thể chế hóa sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. Ông lý giải rằng trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay, đối ngoại nghị viện đã tiến triển từ vai trò hỗ trợ trở thành một công cụ quan trọng của năng lực nhà nước.

Trên tinh thần đó, ông Neak Chandarith cho rằng chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Campuchia đến Việt Nam cho thấy sự trưởng thành của quan hệ song phương. Trong đó, các nhà lãnh đạo cấp cao của cơ quan lập pháp thường xuyên có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc nhằm khớp nhịp, đồng bộ chiến lược vĩ mô; đồng thời khẳng định với khu vực rằng tình hữu nghị, đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam là nhất quán, không thể lay chuyển, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của nhau và tầm nhìn chung về hòa bình khu vực.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Quang Anh – PV TTXVN tại Campuchia

Từ góc nhìn địa chính trị, chuyên gia người Campuchia lưu ý giữa kỷ nguyên trật tự thế giới khó đoán định và xói mòn lòng tin chiến lược toàn cầu hiện nay, ngoại giao chủ động phòng ngừa là điểm cốt yếu không thể bỏ qua. Ông nêu quan điểm: “Trong mối quan hệ với các nước láng giềng và các quốc gia trong khu vực, các cuộc tiếp xúc cấp cao đều đặn, thường xuyên chính là cơ chế hữu hiệu nhất giúp giảm thiểu rủi ro từ khởi thủy, cũng như ngăn ngừa những hiểu lầm trước khi chúng xuất hiện".

Theo người đứng đầu Viện nghiên cứu thuộc RUPP, khi các cơ quan lập pháp của Campuchia và Việt Nam duy trì thông suốt các kênh liên lạc cởi mở, điều đó sẽ giúp kiến tạo niềm tin vững chắc vào cấu trúc thể chế. Sự hợp tác chặt chẽ này đảm bảo rằng mọi thay đổi chính sách hay bất kỳ biện pháp nào đều được tiến hành một cách minh bạch, có khả năng đoán định và trên cơ sở tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Bên cạnh đó, lập trường chung của Quốc hội hai nước Việt Nam và Campuchia góp phần ủng hộ một cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ, tăng cường vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như giúp ngăn chặn, không để khu vực Đông Nam Á trở thành nơi cạnh tranh giữa các cường quốc.

Từ góc tiếp cận đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith nhấn mạnh: “Việc trao đổi các chuyến thăm thường xuyên đã chuyển hóa ý chí chính trị thành các cơ chế hoạt động thực tiễn, đảm bảo quan hệ song phương Campuchia - Việt Nam duy trì ổn định, tự cường và bền vững lâu dài trước biến động của tình hình thế giới.”./.