Tăng cường quảng bá nông sản Việt tại Hội chợ thực phẩm ở Hong Kong (Trung Quốc)

Khách tham quan và tìm hiểu các sản phẩm tại gian hàng của Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong. Ảnh: Mạc Luyện - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Việc đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung cho thị trường Hong Kong mà còn tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiến vào thị trường cũng như thông qua Hong Kong để xuất khẩu tới các nước trong khu vực và thế giới. Nhiều mặt hàng nông sản như gạo, bún khô, phở khô, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, nước mắm, bánh kẹo, tỏi đen, hà thủ ô, nướt cốt chanh... đã được Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu tại hội chợ lần này.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bà Vũ Thị Thúy - Phó Tổng lãnh sự, Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong - cho biết những năm gần đây hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Hong Kong có bước tiến vững chắc. Theo số liệu của Hong Kong, năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 39,3 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 20 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại đạt con số kỷ lục 49,4 tỷ USD và Việt Nam vươn lên là đối tác thứ 3 của Hong Kong, sau Trung Quốc đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hong Kong đạt 28,9 tỷ USD, tăng 79,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo bà Vũ Thị Thúy, trong các mặt hàng chính của Việt Nam xuất khẩu sang Hong Kong như điện tử, dệt may, tiêu dùng thì lương thực, thực phẩm cũng là những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng tốt. Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu thực phẩm của Việt Nam sang Hong Kong đạt 320,3 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thể hiện sự thích ứng của sản phẩm Việt Nam trên thị trường Hong Kong cũng như sự yêu thích của thị trường Hong Kong đối với thực phẩm Việt Nam. Ngoài các yếu tố thuận lợi về cơ cấu mặt hàng thì sự tăng trưởng về du lịch của Hong Kong cũng là một điểm sáng. Trong năm qua, Hong Kong thu hút 45 triệu lượt khách du lịch, cho thấy đây cũng là thị trường tiềm năng cho việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản và thực phẩm. Bà Vũ Thị Thúy hy vọng trong thời gian tới, các mặt hàng của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn trong chuỗi ngành hàng ăn uống của Hong Kong.

Ông Wison Wong – người sáng lập công ty Starch International - chia sẻ công ty chuyên nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Những năm gần đây, thị trường Hong Kong nói riêng và Trung Quốc nói chung rất quan tâm đến các sản phẩm có lợi cho sức khỏe nên công ty cũng chú trọng nhập khẩu những sản phẩm này từ Việt Nam. Không những vậy, từ đầu năm nay, công ty đã mở rộng kết nối để thực hiện vai trò trung chuyển giữa nông sản của Việt Nam đến các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Bà Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc công ty Viet Kwong - cho biết công ty đã có 17 năm kinh doanh trên thị trường Hong Kong và thường xuyên tham gia các hội chợ lớn nhỏ tại đây để quảng bá các sản phẩm nông sản của Việt Nam. Người dân Hong Kong rất thích ăn các sản phẩm nông sản của Việt Nam, do sự đặc sắc và gần với văn hóa của họ. Vì vậy mỗi năm, công ty thường tìm tòi, nghiên cứu các sản phẩm mới để giới thiệu với khách hàng Hong Kong. Năm nay, công ty có thêm sản phẩm mới là bánh thuyền làm bằng các loại ngũ cốc và nước cốt chanh. Đây là những sản phẩm có lợi cho sức khỏe, tiện lợi cho người sử dụng vì với nhịp sống hối hả ở Hong Kong, việc chọn mua các sản phẩm tiện lợi, tiết kiệm thời gian là một trong những ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng.

Trong thời gian từ ngày 20 - 24/11, người tiêu dùng Hong Kong sẽ có cơ hội lựa chọn các sản phẩm đa dạng được nhiều doanh nghiệp bày bán tại Hội chợ thực phẩm. Đây cũng là dịp quý giá để quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản Việt Nam tại Hong Kong./.