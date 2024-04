Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hoàng Trung Dũng chúc mừng những thành tích Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đạt được thời gian qua trong việc triển khai công tác đối ngoại tại địa bàn có tầm quan trọng chiến lược, góp phần bảo vệ lợi ích và không ngừng nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhấn mạnh ý nghĩa thiết yếu của hợp tác quốc tế và việc thu hút nguồn lực tài chính, công nghệ từ bên ngoài đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong nước, đồng chí Hoàng Trung Dũng mong muốn Phái đoàn và các cơ quan đại diện tại New York trong thời gian tới tiếp tục ủng hộ, tích cực hỗ trợ 6 tỉnh kết nối với các đối tác tuy tín, phù hợp nhằm thúc đẩy hơn nữa giao thương và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà các địa phương quan tâm và Mỹ có thế mạnh.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ và đoàn công tác của 6 tỉnh đến thăm, làm việc tại New York. Trong báo cáo với đoàn về tình hình và kết quả triển khai công tác tại địa bàn, Đại biện Nguyễn Hoàng Nguyên nhấn mạnh bên cạnh trọng tâm đối ngoại đa phương tại LHQ, Phái đoàn và các cơ quan đại diện tại New York luôn hết sức coi trọng công tác phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong nước, thể hiện qua nhiều hoạt động cụ thể trên cả 4 trụ cột: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá và công tác lãnh sự - bảo hộ công dân. Đại diện của Phái đoàn và các cơ quan tại New York khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực làm cầu nối, hỗ trợ các tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái tăng cường quan hệ với các đối tác ở Mỹ trên cơ nhu cầu cụ thể của từng địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động ngày 22/4 tại New York, đoàn công tác của 6 tỉnh cũng đã đến thăm và có các cuộc làm việc tại trụ sở LHQ và Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)./.