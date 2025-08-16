Tăng cường quảng bá gạo Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc)

Bà Vũ Thị Thúy, Phó Tổng lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong giới thiệu các sản phẩm gạo của Việt Nam. Ảnh: Mạc Luyện PV TTXVN tại Hong Kong

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Đỗ Hà Nam cho biết hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh gạo của hai hiệp hội cập nhật tình hình sản xuất, thương mại và tiêu thụ gạo của Việt Nam và Hong Kong. Các doanh nghiệp Việt Nam đã mang những sản phẩm gạo thuộc phân khúc cao cấp nhất hiện nay giới thiệu đến các nhà nhập khẩu gạo Hong Kong với hy vọng mở ra một chương mới cho việc giao thương giữa hai bên. Xuất khẩu gạo sang Hong Kong đã giảm nhiều sau dịch COVID-19, hiệp hội muốn nhân dịp này tìm ra các nguyên nhân và đưa ra giải pháp để đưa xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Hong Kong trở lại như mức trước năm 2020.

Sau khi điểm những nét chính trong quan hệ Việt Nam-Hong Kong thời gian gần đây, bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau nhận xét xuất nhập khẩu gạo giữ vai trò truyền thống và tương đối ổn định trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hong Kong, tin tưởng rằng lĩnh vực này còn nhiều dư địa phát triển cho cả hai bên.

Gần đây, Việt Nam đã phát triển nhiều giống lúa mới chất lượng cao, phương thức canh tác được đổi mới theo hướng thân thiện với môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong tất cả các khâu từ canh tác, thu hoạch, chế biến, đóng gói, đến bảo quản và xuất khẩu. Tổng Lãnh sự quán, đặc biệt là cơ quan Thương vụ trong nhiều năm qua luôn tích cực hỗ trợ việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm gạo Việt Nam tại Hong Kong.

Bà Lê Đức Hạnh cho rằng cuộc hội thảo này cũng như triển lãm thực phẩm quốc tế Hong Kong đang diễn ra là những cơ hội tốt để quảng bá các sản phẩm gạo mới, giống lúa mới, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, từ đó, thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Hong Kong. Bà cũng hy vọng rằng Hong Kong - với vai trò “siêu kết nối” và “siêu giá trị gia tăng” và Việt Nam - nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, có thể cùng nhau khám phá những thị trường mới, những hình thức hợp tác mới. Bà Lê Đức Hạnh gợi ý hiệp hội hai bên tìm hiểu khả năng hợp tác với các doanh nghiệp và nền tảng kinh doanh tín chỉ carbon để thúc đẩy và tận dụng giá trị gia tăng do giảm phát thải trong trồng trọt và chế biến lúa gạo. Bà cho biết thêm những hình thức hợp tác như vậy không chỉ đem lại lợi ích cho các nhà xuất nhập khẩu và nông dân, mà con đem lại lợi ích cho Trái Đất.

Ông Kenneth Chan – Chủ tịch Hiệp hội các nhà nhập khẩu gạo Hong Kong cho biết đây là cơ hội tốt để hai hiệp hội cập nhật thông tin thị trường cũng như thắt chặt mối quan hệ. Hong Kong có hơn 7,5 triệu dân và gần như không có diện tích đất nông nghiệp, hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu gạo. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và vẫn giữ vị trí là nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai tại Hong Kong.

Ông Kenneth Chan cho biết các nhà nhập khẩu gạo tại Hong Kong đã bắt đầu nhập khẩu nhiều loại gạo từ Việt Nam từ đầu những năm 1990, tuy nhiên phải đến năm 2008, thị phần gạo Việt Nam mới tăng mạnh, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2008-2013. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, thị phần gạo Việt Nam có sự biến động lớn, giảm xuống còn khoảng 16% vào năm 2017, sau đó tăng trở lại khoảng 27% vào năm 2021. Theo thống kê mới nhất thị phần này hiện còn khoảng 20% trong nửa đầu năm 2025.

Các loại gạo Việt Nam được giới thiệu tại hội thảo kết nối giao thương ở Hong Kong. Ảnh: Mạc Luyện PV TTXVN tại Hong Kong Ông Nguyễn Văn Nghiễm – Tổng thư ký Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết mục tiêu chiến lược của hiệp hội trong thời gian tới là đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu gạo, cụ thể là củng cố thị trường truyền thống, phát triển các thị trường tiềm năng mới. Gắn kết hoạt động xuất khẩu gạo với chuỗi giá trị sản xuất, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm cộng đồng, khẳng định uy tín và thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường thương mại gạo thế giới. Do vậy, trong nhiều năm qua, hiệp hội luôn tích cực triển khai các cuộc giao thương gạo tại nhiều nước và khu vực, trong đó có Hong Kong. Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Vũ Thị Thúy, Phó Tổng lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong cho biết gạo Việt Nam có vị trí khá ổn định ở thị trường Hong Kong và hiện có thị phần đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu gạo sang Hong Kong, sau Thái Lan. Trong bối cảnh gạo Việt Nam ngày càng có chất lượng cao hơn, nhiều sản phẩm phong phú, nhiều giống lúa tốt, uy tín và được đánh giá cao ở các thị trường quốc tế cũng như tại thị trường Hong Kong, người dân Hong Kong cũng rất thích gạo Việt Nam, hy vọng trong năm nay và những năm tới lượng gạo xuất khẩu sang Hong Kong sẽ ngày càng tăng. Việt Nam cũng có thể tận dụng vai trò Hong Kong là điểm trung chuyển để ngoài xuất khẩu gạo vào thị trường Hong Kong thì còn xuất khẩu sang các thị trường khác. Bà Vũ Thị Thúy mong rằng cuộc giao thương này sẽ góp phần kết nối doanh nghiệp hai bên có sự phát triển và hợp tác tốt hơn. Theo số liệu của Cục Thương mại và Công nghiệp Hong Kong, khối lượng gạo của Việt Nam xuất sang Hong Kong năm 2024 đạt 46.400 tấn, chiếm khoảng 18,1% thị phần gạo của đặc khu này. Trong 6 tháng đầu năm 2025, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Hong Kong đạt 25.700 tấn, chiếm khoảng 20,2% thị phần gạo của Hong Kong, tăng 22,3%. Theo số liệu của Cục Thương mại và Công nghiệp Hong Kong, khối lượng gạo của Việt Nam xuất sang Hong Kong năm 2024 đạt 46.400 tấn, chiếm khoảng 18,1% thị phần gạo của đặc khu này. Trong 6 tháng đầu năm 2025, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Hong Kong đạt 25.700 tấn, chiếm khoảng 20,2% thị phần gạo của Hong Kong, tăng 22,3%.

Anh Nguyễn Tuấn Khoa, Phó giám đốc Công ty TNHH Phước Thành II cho rằng đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp gạo có tiềm năng, gạo chất lượng cao, sản phẩm tốt có giá trị đến giới thiệu với khách hàng Hong Kong. Các doanh nghiệp của Hong Kong rất ưa chuộng chủng loại gạo thơm của Việt Nam, hy vọng qua cuộc giao thương này, doanh nghiệp hai bên có sự kết nối và hợp tác với nhau nhiều hơn.

Tại cuộc hội thảo, đại diện của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Hiệp hội các nhà nhập khẩu gạo Hong Kong đã có những chia sẻ, cập nhật cơ chế, tình hình gạo Việt Nam và việc nhập khẩu gạo vào Hong Kong, qua đó giúp các bên có thêm cơ hội tìm hiểu về chính sách, thị trường xuất nhập khẩu gạo của Việt Nam, từ đó góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến công tác về xúc tiến thương mại, Đoàn doanh nghiệp và Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã tham quan Hội chợ thực phẩm quốc tế Hong Kong, thăm gian hàng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và các doanh nghiệp với các sản phẩm rất đặc trưng cho ngành lương thực, thực phẩm được quảng bá tại hội chợ./.