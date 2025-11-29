Tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam - Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 28/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến chào xã giao Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hun Sen hoan nghênh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang Campuchia đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 và chúc hội nghị thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Chủ tịch Hun Sen chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đồng thời bày tỏ chia sẻ với những thiệt hại về bão lụt vừa qua tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Chủ tịch Hun Sen bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước thời gian gần đây, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kênh Đảng giữa Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Campuchia-Lào. Chủ tịch Hun Sen đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư đến giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các tỉnh biên giới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vui mừng về mối quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục được củng cố mạnh mẽ, trong đó hợp tác kênh Đảng giúp củng cố tin cậy lẫn nhau và là nền tảng cho các lĩnh vực khác cùng phát triển; hợp tác an ninh, quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, an ninh trật tự khu vực biên giới tiếp tục được giữ vững; hợp tác kinh tế ngày một gắn kết và trở thành một điểm sáng của quan hệ song phương với kim ngạch thương mại tăng trưởng cao; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tích cực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan của Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định giữa hai nước, nhất là các kết quả quan trọng đạt được tại Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (trái) hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến chào xã giao Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Hun Manet hoan nghênh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sang Campuchia đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13; trân trọng gửi lời thăm hỏi thân tình tới các lãnh đạo cấp cao Việt Nam; bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ trước những thiệt hại do lũ lụt gây ra tại Việt Nam.

Thủ tướng Hun Manet đề nghị hai bên triển khai hợp tác kênh Đảng và hợp tác 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đề nghị Việt Nam phối hợp tăng kết nối đường bộ, đường thủy và đường hàng không; thúc đẩy hợp tác toàn diện các tỉnh biên giới trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục, an ninh - quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh đàm phán phân giới cắm mốc; khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia quan tâm tới người gốc Việt và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng những thành tựu to lớn mà Campuchia đã đạt được kể từ đầu nhiệm kỳ VII của Chính phủ Hoàng gia, do Samdech Thipadei Hun Manet đứng đầu, trong đó chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống người dân được cải thiện, vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia tiếp tục được nâng cao.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố, mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, hợp tác kinh tế ngày một gắn kết chặt chẽ hơn và trở thành điểm sáng của quan hệ song phương. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp toàn diện, chặt chẽ để Campuchia tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 20.

Phó Thủ tướng Việt Nam bày tỏ mong muốn trên cương vị quan trọng của mình, Thủ tướng Hun Manet tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hữu quan của Campuchia phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tập trung tạo đột phá trong hợp tác kinh tế. Trong đó, quan tâm đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, điển hình là dự án kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; khuyến khích các địa phương tích cực và chủ động hỗ trợ lẫn nhau, nhất là về thương mại, y tế và giáo dục; củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, trong đó tăng cường trấn áp tội phạm mạng, buôn bán người và các loại tội phạm xuyên biên giới; tiếp tục tìm giải pháp hữu hiệu giải quyết các khu vực chưa hoàn thành phân giới cắm mốc; sớm ký kết Hiệp định về cửa khẩu và qua lại cửa khẩu biên giới đất liền và Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; tiếp tục quan tâm, sớm cấp quốc tịch cho tất cả những người gốc Việt đã đủ điều kiện và tạo thuận lợi cho con em người gốc Việt vào học tại các trường công.