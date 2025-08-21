Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà Lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc; đồng thời chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sớm sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc.

Đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, cũng như giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu cho viêc phát triển quan hệ với Trung Quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, đồng thời cho biết Việt Nam đã ban hành 4 Nghị quyết chiến lược về thúc đẩy phát triển kinh tế, khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật. Việt Nam cũng đã sắp xếp đơn vị hành chính, các cơ quan nhà nước và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Để thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao đạt được giữa Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng và hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy tốt những thành quả hợp tác thời gian qua; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và địa phương của hai nước trên các lĩnh vực như công tác lập pháp, giám sát, phòng chống tham nhũng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản trị quốc gia và quản lý xã hội để tạo thuận lợi hơn nữa cho việc kết nối hai nền kinh tế và thực hiện chiến lược phát triển giữa hai nước, xây dựng mô hình hợp tác toàn diện và sâu rộng giữa hai quốc gia, trong đó kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, hợp tác đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, kinh tế số, phát triển xanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng nhấn mạnh đến việc cần phát huy vai trò cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân để có các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong không khí chân thành và hữu nghị, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các Lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các Lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam; bày tỏ cảm ơn về lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng thời cho biết sẵn sàng nhận lời mời sớm sang thăm Việt Nam.

Ông Triệu Lạc Tế bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai Đảng và hai nước thời gian qua, trong đó có quan hệ hợp tác giữa Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam được nâng lên tầm cao mới. Ông chúc mừng Việt Nam ban hành các chính sách mới về thúc đẩy phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế, pháp luật và việc sắp xếp đơn vị hành chính, cơ quan nhà nước và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc luôn xác định phát triển quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của mình, cũng như sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được. Ông nói rõ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và địa phương của hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược và không ngừng phát triển trong thời gian tới.

Trước đó, chiều 19/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; gặp gỡ, lắng nghe và giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bắc Kinh./.