Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Toàn cảnh Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.



Tại Cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đánh giá về tình hình thế giới, khu vực; kết quả quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên tiếp tục khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia cũng như giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào là tài sản vô giá, là một trong những nhân tố quan trọng nhất và nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, xây dựng và phát triển của mỗi nước.



Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, trong đó quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, hợp tác quốc phòng-an ninh được thúc đẩy có hiệu quả, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật có bước chuyển biến tích cực. Hai nhà Lãnh đạo chúc mừng những thành tựu quan trọng và toàn diện mà nhân dân hai nước đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ Việt Nam - Campuchia đối với an ninh và phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới. Nhất trí với những ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen khẳng định cùng với việc củng cố và phát triển quan hệ chính trị, hai bên cần tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại để phục vụ sự nghiệp phát triển của mỗi nước. Tại Cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao kết quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, đồng thời đề xuất một số phương hướng hợp tác cụ thể giữa hai nước trong thời gian tới.



Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình hiện nay, hai Đảng, hai nước cần tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục coi quan hệ chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để định hướng cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; củng cố trụ cột về quốc phòng, an ninh, tăng cường hợp tác đối ngoại, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành của Chính phủ, Mặt trận, các tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước./.