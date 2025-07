Tăng cường quan hệ giữa hai nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam và Pháp

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hà - PV TTXVN tại Pháp

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp không ngừng được thúc đẩy sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian qua. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Trong suốt chuyến thăm, đoàn đã thực hiện một chương trình làm việc dày đặc với nhiều hoạt động quan trọng. Đoàn đã có các cuộc làm việc chính thức với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của Quốc hội Pháp, với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của Thượng viện Pháp; chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Pháp Nadege Abomangoli; gặp Chủ tịch Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Pháp Frédéric Valletoux; gặp Bộ trưởng đặc trách Pháp ngữ và quan hệ với các đối tác quốc tế thuộc Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp Thani Mohamed Soilihi; làm việc với Hiệp hội Bệnh viện Pháp tại Paris, Liên đoàn hợp tác Y tế Pháp-Việt Nam, Bệnh viện Gustave Roussy (chuyên ung thư); thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và tham gia một số hoạt động văn hoá-xã hội tại Paris. Tại Quốc hội Pháp, đoàn dự thính 1 phiên họp toàn thể của Quốc hội Pháp chất vấn Chính phủ và được Chủ tịch Quốc hội Pháp giới thiệu tại phiên họp.

Tại các cuộc làm việc chính thức với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của Quốc hội Pháp; với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của Thượng viện Pháp; chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Pháp Nadege Abomangoli, hai bên đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp không ngừng được thúc đẩy sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thời gian qua. Hai bên khẳng định quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước được quan tâm thúc đẩy, cùng với những đóng góp mà các nhóm hữu nghị nghị sỹ của hai bên nhằm tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Bà Anne Le Hénaff, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp – Việt Nam tại Quốc hội Pháp và ông Alain Cadec, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp – Việt Nam tại Thượng viện khẳng định luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước, hai cơ quan lập pháp, dành tình cảm sâu sắc với Việt Nam và nỗ lực để tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa các nhóm hữu nghị hai nước, nhất là các biện pháp ủng hộ Việt Nam như việc xem xét thông qua Dự luật phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA), thúc đẩy EU sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU (quy định chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) cho Việt Nam; tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực hợp tác về y tế, môi trường, lao động việc làm.

Bộ trưởng đặc trách Pháp ngữ và quan hệ với các đối tác quốc tế thuộc Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp Thani Mohamed Soilihi đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp giữa Pháp và Việt Nam trong thời gian qua với điểm nhấn là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Việt Nam và việc Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba và làm việc tại Pháp, nhấn mạnh quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh khẳng định Pháp là đối tác quan trọng của Việt Nam đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước không ngừng phát triển, hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế trong đó có Cộng đồng Pháp ngữ và liên minh nghị viện Pháp ngữ.

Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt – Pháp Nguyễn Thúy Anh (đầu tiên, trái sang) gặp và làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Pháp Nadege Abomangoli. Ảnh: Thu Hà – PV TTXVN tại Pháp Tại cuộc làm việc với Hiệp hội Bệnh viện Pháp tại Paris, Liên đoàn hợp tác Y tế Pháp-Việt Nam, đoàn trao đổi và đánh giá về những thành tựu hợp tác Việt Nam - Pháp trong lĩnh vực y tế. Theo đó, từ năm 1993, với sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, nhiều dự án đào tạo y khoa, trao đổi chuyên gia, cung cấp trang thiết bị y tế và thuốc đã được thực hiện, đã có khoảng 3.000 cán bộ y tế Việt Nam được hỗ trợ đào tạo về y khoa và dược khoa tại Pháp, nhiều người sau đó đã trở thành các chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực của mình, đảm nhận các vị trí lãnh đạo tại các bệnh viện, trường y, khoa y và các trọng trách quan trọng trong các cơ quan quản lý nhà nước về y tế. Đồng thời, đã có hàng trăm chuyên gia, bác sỹ Pháp đến Việt Nam để tham gia giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật cho hơn 1.500 cán bộ y tế Việt Nam. Tại cuộc làm việc, hai bên cùng nhắc lại những kết quả tốt đẹp của Hội nghị Y học Pháp - Việt rất thành công tại Việt Nam năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp; cùng nhau hướng đến Hội nghị này dự kiến tổ chức vào những tháng cuối năm 2025. Đoàn bày tỏ sự cảm ơn về hỗ trợ của Chính phủ Pháp và trong thời gian tới, hi vọng Liên đoàn hợp tác Y tế Pháp - Việt Nam tiếp tục làm cầu nối để hợp tác y tế Việt Nam – Pháp được sâu rộng hơn nữa, mong muốn Chính phủ Pháp và các tổ chức tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế Việt Nam tại Pháp và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật y tế tiên tiến cho cán bộ, bệnh viện của Việt Nam. Nhân dịp này đoàn cũng đã tới thăm và làm việc với Trung tâm điều trị Ung thư Gustave Roussy, trung tâm uy tín và lớn thứ 4 của thế giới trong lĩnh vực điều trị ung thư.

Tại cuộc làm việc với Tập đoàn Servier và Tập đoàn Sanofi, đoàn đã ghi nhận những đóng góp của các công ty thuộc hai tập đoàn này đã đến Việt Nam để đầu tư, chuyển giao công nghệ và cung ứng thuốc, thiết bị y tế cho Việt Nam cũng như thực hiện các hoạt động xã hội tại đây. Các công ty mong muốn được tạo điều kiện trong việc cấp phép lưu hành vaccine và các thuốc mới, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý về dược tại Việt Nam, mong muốn Việt Nam có quy trình rõ ràng và cơ chế khuyến khích phù hợp để hỗ trợ chuyển giao công nghệ nhằm sản xuất tại chỗ thuốc và vaccine mới ở Việt Nam. Tại cuộc làm việc, đoàn cũng thông tin về việc Việt Nam luôn sẵn sàng và có nhiều chính sách tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực y tế, điểm nhấn là Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Làm việc với Chủ tịch Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Pháp Frédéric Valletoux, đoàn đã có các cuộc trao đổi về những kinh nghiệm trong việc hoạch định chính sách xã hội, trong đó có chính sách về nguồn nhân lực y tế, về bảo hiểm y tế xã hội và bảo hiểm y tế bổ sung trong khám bệnh, chữa bệnh, về chính sách chăm sóc người cao tuổi. Theo Chủ tịch Ủy ban, Pháp dành khoảng 11% ngân sách nhà nước cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe bắt buộc, cao hơn nhiều so với các nước khác của EU. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách, chi cho chăm sóc sức khỏe còn có nguồn lực từ quỹ an sinh xã hội và xã hội hóa. Pháp thực hiện chính sách bao phủ bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm y tế, toàn dân. Bất kì ai đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết. Bảo hiểm xã hội thường chi trả 70% chi phí bác sĩ đa khoa và 80% chi phí thăm khám tại bệnh viện, với những bệnh nặng như tiểu đường, ung thư… bảo hiểm y tế sẽ chi trả 100%. Ngoài ra, bảo hiểm y tế bổ sung do các công ty tư nhân cung cấp, do các cá nhân tự mua, sẽ chi trả phần chi phí còn lại không được bảo hiểm y tế cơ bản hoàn trả. Ông Frédéric Valletoux cũng chia sẻ về việc những khó khăn của Pháp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân mà nổi bật là việc thiếu nguồn nhân lực, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng trong bối cảnh già hóa dân số tại Pháp. Pháp đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường nguồn nhân lực này thông qua việc đổi mới cách thức đào tạo, tăng chế độ tiền lương và thu nhập cho cán bộ y tế và tăng cường hợp tác với các nước nói tiếng Pháp để thu hút cán bộ y tế chất lượng cao đến làm việc.

Khi trao đổi, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đoàn đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán và mong rằng, Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và là cầu nối vững chắc cho quan hệ 2 nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, bà Anne Le Hénanff cho biết việc đón tiếp đoàn đại biểu Việt Nam lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Bà nói: "Đã nhiều năm rồi chúng tôi chưa được đón tiếp một đoàn đại biểu chính thức từ Việt Nam". Bà Anne Le Hénanff nhấn mạnh rằng đây là dịp đặc biệt, nhất là khi có nhiều thành viên trong nhóm đã từng đến thăm Việt Nam trong những năm gần đây và luôn được tiếp đón rất nồng hậu. Bà bày tỏ: "Tôi nhận thấy, đặc biệt kể từ chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Việt Nam và thậm chí từ vài tháng nay, có một khát vọng rõ ràng về hợp tác, về sự gần gũi giữa hai nước. Tôi tin rằng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới của mối quan hệ tích cực với Việt Nam".

Quan điểm này được bà Nguyễn Thuý Anh đồng tình khi bà nhấn mạnh rằng, chuyến thăm không chỉ thể hiện kết quả trong việc tăng cường hợp tác giữa nghị viện hai nước, mà còn tạo ra nhiều cơ hội để trao đổi về những vấn đề chuyên môn, hợp tác nghị viện, và hoạt động của nghị sĩ hai nước. Chuyến thăm cũng thể hiện sự phát triển ngoại giao toàn diện, bao gồm ngoại giao nhà nước, ngoại giao nghị viện và ngoại giao nhân dân. Các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực y tế chính là biểu hiện sinh động của ngoại giao nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm giữa hai dân tộc.

Bà Nguyễn Thuý Anh đánh giá chuyến thăm đã "thành công rực rỡ và hoàn thành tốt đẹp các mục đích đề ra", mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước. Thông qua những cuộc trao đổi sâu sắc và thiết thực, đoàn đã góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp phát triển mạnh mẽ hơn. Với tinh thần "hữu nghị" được thể hiện qua từng hoạt động, chuyến thăm đã tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong tương lai, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và văn hóa. Đây thực sự là những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mối quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Pháp./.