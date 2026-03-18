Tăng cường phối hợp tuyên truyền công tác quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang

Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động quân sự, quốc phòng. Ảnh: Trung Tuyến-TTXVN

Trung tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao, tri ân đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội, địa phương thời gian qua đã luôn đồng hành, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền kịp thời về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại của lực lượng vũ trang Quân khu 7.



Chia sẻ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Chính ủy Quân khu 7 đề nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận; Sở Văn hóa và Thể thao các địa phương; cơ quan Thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu tiếp tục tăng cường phối hợp cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 7; tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn Quân khu về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.



Tại buổi gặp mặt, các đại diện các đơn vị liên quan đã trao đổi, bày tỏ sự thống nhất về phương hướng, giải pháp thúc đẩy hơn nữa hoạt động phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong tuyên truyền, thông tin về công tác quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Các đơn vị nhấn mạnh nội dung tiếp tục duy trì thường xuyên, thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với Cục Chính trị và cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7; thường xuyên việc trao đổi thông tin 2 chiều; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh, cụ thể hóa nội dung và tổ chức ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với các Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương, cơ quan báo chí nhằm tăng cường tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng đi vào thực chất, chặt chẽ, hiệu quả cao.



Các bên tập trung tuyên truyền nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; làm sâu sắc vai trò lực lượng vũ trang Quân khu trong việc nắm, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp xử lý các tình huống để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn…



Các bên cũng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, mô hình mới, cách làm, sáng tạo, hiệu quả; điển hình, tiên tiến trong lực lượng vũ trang Quân khu như xây dựng đường tuần tra biên giới, xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm, chốt Biên phòng biên giới, địa phương đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương đơn vị phía trước tiếp tục được phát huy hiệu quả, gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở…



Thời gian qua, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã tích cực triển khai đa dạng nhiều loại hình báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả công tác quân sự, quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực công tác, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân...



Kết quả tích cực trong thông tin, truyền thông của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 đã góp phần làm sáng rõ, khẳng định vai trò, thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục là mô hình điểm về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực phía Nam.



Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tuyên dương, tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026./.