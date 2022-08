Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thuỷ sản giữa Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Hội nghị đã nêu kết quả thực hiện Chương trình phối hợp kết nối giao thương, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Hòa Bình và Hà Nội trong thời gian qua. Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về những thuận lợi, khó khăn xoay quanh các vấn đề truy xuất nguồn gốc, giá cả, vận chuyển nông sản… trong quá trình tiêu thụ nông sản của Hòa Bình tại thị trường Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Vương Đắc Hùng cho biết, đến nay, có nhiều mặt hàng có thế mạnh của Hòa Bình đã vào được hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại lớn của Hà Nội. Việc tổ chức các chương trình tuần lễ, hội chợ, diễn đàn... tại Hà Nội đã tạo ra điểm giao thương và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, các sản phẩm chủ lực của tỉnh Hòa Bình như: cá Sông Đà, cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc... đã cung ứng vào các siêu thị, hệ thống bán lẻ tại Hà Nội, được người dân Thủ đô chấp nhận và đánh giá cao.Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, Hòa Bình cần thực hiện hiệu quả kế hoạch, chương trình phối hợp quản lý chất lượng, ATTP và công tác phối hợp phát triển chuỗi cung cấp nông sản thực phẩm an toàn cho thành phố Hà Nội. Chủ động phối hợp, thông tin hai chiều về những vấn đề như tình hình dịch bệnh, công tác quản lý chất lượng, ATTP để thuận lợi trong công tác quản lý; chia sẻ thông tin về cơ chế chính sách, rà soát danh mục sản phẩm nông sản thực phẩm địa phương cần kết nối vào các kênh phân phối: siêu thị, chuỗi thực phẩm, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu của Hà Nội để tổ chức kết nối, tiêu thụ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, thương hiệu hàng hóa của tỉnh, công khai danh sách, địa chỉ các vùng, các đơn vị, các hộ sản xuất sản phẩm an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp phân phối, người tiêu dùng biết, nhận diện và ưu tiên lựa chọn. Tăng cường tổ chức sản xuất theo chuỗi qui mô lớn sản xuất công nghệ cao, bền vững, phát triển chuỗi sản xuất có chứng nhận GAP, GMP, HACCP…. Xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm để cung cấp tới doanh nghiệp phân phối, người tiêu dùng để nhận biết, an tâm sử dụng.