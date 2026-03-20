Tăng cường phối hợp thông tin giữa TTXVN và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã gửi lời chúc mừng tới Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách, khẳng định đây là vinh dự lớn gắn liền với sứ mệnh và trách nhiệm trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống giữa hai ngành, Tổng giám đốc TTXVN cho biết, trong hơn 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN và Ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành trong các dấu mốc lịch sử của dân tộc trên mặt trận ngoại giao và mặt trận thông tin tuyên truyền. Thông tin về những thắng lợi ngoại giao trên bàn đàm phán hay tại các hội nghị quốc tế, về các hoạt động ngoại giao sôi động luôn được đăng tải kịp thời, đầy đủ trên các kênh truyền thông chính thống của TTXVN, từ đó lan tỏa đến hệ thống các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ số, thông tin được truyền tải nhanh hơn, sinh động hơn.





Buổi làm việc của Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được tiến cử, bổ nhiệm năm 2025. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

TTXVN là hãng thông tấn quốc gia, cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực, được Đảng, Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ thông tin chiến lược. Trước những diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình thế giới, TTXVN đã chủ động triển khai nhiều báo cáo chuyên đề, chuyên sâu, phân tích, nhận định, dự báo, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chính sách của các cơ quan Trung ương. Bên cạnh đó, TTXVN cung cấp nguồn thông tin chính thống cho hệ thống báo chí trong và ngoài nước, góp phần tạo sự ổn định trong xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước.

Trong dòng chảy thông tin của TTXVN có nguồn tin quan trọng do các phóng viên thường trú của TTXVN tại 30 địa bàn ngoài nước thực hiện. Các cơ quan TTXVN thường trú ngoài nước luôn phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác thông tin đối ngoại; bao quát đầy đủ hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các chuyến công tác, các sự kiện, vấn đề thời sự nổi bật và đời sống cộng đồng người Việt, kể cả tại những địa bàn không đặt cơ quan thường trú.



Trong quá trình tác nghiệp, các phóng viên thường trú phát huy lợi thế am hiểu địa bàn, chủ động tham mưu thông tin chiến lược thông qua hệ thống chuyên gia, học giả, đóng góp nhiều báo cáo tham mưu chiến lược chất lượng, kịp thời.

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các Cơ quan đại diện, đặc biệt là các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đối với phóng viên thường trú của TTXVN trong công tác chuyên môn cũng như các công tác khác.

Trước yêu cầu mới đặt ra, Tổng giám đốc TTXVN đề nghị tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa TTXVN và Bộ Ngoại giao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại và thông tin tuyên truyền; đồng thời đưa ra một số đề xuất cụ thể.

TTXVN là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia với hệ sản phẩm phong phú, gồm: bản tin đối ngoại bằng 5 ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha); báo điện tử VietnamPlus bằng 6 ngữ; Tạp chí Báo Ảnh Việt Nam bằng 10 ngữ; và Le Courrier du Vietnam, tờ báo tiếng Pháp duy nhất tại Việt Nam. TTXVN đề nghị các Cơ quan đại diện hỗ trợ quảng bá các sản phẩm này tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài thông qua việc giới thiệu tại các sự kiện, đặt đường link trên các kênh thông tin chính thức, fanpage và kết nối với báo chí sở tại…

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh thông tin đối ngoại, TTXVN sẵn sàng phối hợp với các Cơ quan đại diện tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành tựu kinh tế Việt Nam tại địa bàn như trưng bày, triển lãm ảnh. TTXVN đề nghị các Cơ quan đại diện sớm cung cấp kế hoạch và nội dung phối hợp để chủ động chuẩn bị, triển khai hiệu quả.

Để bảo đảm thông tin chính xác về các vấn đề liên quan đến Việt Nam tại địa bàn, trước thềm các chuyến thăm cấp cao hoặc các vấn đề nhạy cảm, TTXVN đề nghị Trưởng các Cơ quan đại diện tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ưu tiên hỗ trợ phóng viên TTXVN trong cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn, cũng như tạo điều kiện tác nghiệp (viết tin, chụp ảnh, ghi hình).

TTXVN mong muốn các đồng chí Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện kịp thời phổ biến những định hướng quan trọng trong chính sách đối ngoại tới Trưởng cơ quan thường trú và phóng viên TTXVN tại địa bàn; tạo điều kiện để Trưởng cơ quan thường trú tham dự giao ban chung nhằm nắm bắt kịp thời chủ trương, chỉ đạo trong công tác đối ngoại.

Do phóng viên thường trú TTXVN không chỉ phụ trách nước sở tại mà còn bao quát khu vực lân cận, TTXVN mong các Cơ quan đại diện tích cực hỗ trợ phóng viên từ địa bàn khác đến tác nghiệp, cũng như phối hợp cung cấp thông tin tại các địa bàn kiêm nhiệm. TTXVN mong nhận được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện để thanh lập mới, mở rộng hoạt động của cơ quan thường trú TTXVN tại nước ngoài;...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao sự phối hợp giữa TTXVN và Bộ Ngoại giao trong thời gian qua, đồng thời khẳng định hai cơ quan đã duy trì mối quan hệ gắn bó, đồng hành chặt chẽ trên mặt trận thông tin đối ngoại.

Nhất trí với các đánh giá của Tổng giám đốc TTXVN, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng, sự phối hợp giữa hai ngành không chỉ được củng cố trong thời gian gần đây mà đã được hình thành, duy trì qua nhiều năm, với tinh thần chia sẻ, đồng hành trong cả thuận lợi và khó khăn. Trong bối cảnh công tác thông tin đối ngoại ngày càng đòi hỏi tính kịp thời, chính xác và bản lĩnh, sự gắn kết này càng trở nên cần thiết.

Phó tổng giám đốc TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Liên quan đến các đề xuất từ phía TTXVN, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết sẽ ghi nhận và nghiên cứu triển khai trong thời gian tới, hướng tới việc nâng cao hiệu quả phối hợp; đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện chủ động trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hai bên.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Trong bối cảnh mới, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng, hai cơ quan có thể nghiên cứu xây dựng một cơ chế phối hợp bài bản và thực chất hơn; đẩy mạnh, mở rộng các sản phẩm truyền thông chung.

Đại biểu TTXVN và Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được tiến cử, bổ nhiệm năm 2025 chụp ảnh chung. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Các cơ quan thường trú TTXVN ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của Cơ quan đại diện. Việc trao đổi thông tin, giao ban cần được duy trì thường xuyên; chủ động phối hợp, tham mưu, đặc biệt là trong việc nắm bắt dư luận và phục vụ công tác tuyên truyền chung./.