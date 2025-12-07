Tăng cường phối hợp Công an - Quân đội - Ngoại giao trong giai đoạn mới

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì Lễ ký.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Buổi lễ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo ba Bộ, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng và vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Lễ ký kết.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mối quan hệ phối hợp giữa Công an - Quân đội - Ngoại giao hết sức tự nhiên, có tính “cộng sinh chiến lược” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng đã đề ra. Thực tiễn lịch sử cho thấy, những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, những thành tựu vĩ đại sau 40 năm đổi mới đất nước đều ghi dấu mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 3 lực lượng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng.

Trong giai đoạn cách mạng mới, yêu cầu nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Ngoại giao đặt ra hết sức cấp thiết, góp phần tạo động lực, sức mạnh mới đẩy lùi thách thức, biến thách thức thành cơ hội, huy động cao nhất mọi nguồn lực trong và ngoài nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, 3 mục tiệu chiến lược của Đảng “hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân” và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Để đưa quan hệ phối hợp giữa ba Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh - sâu - chắc - hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, ba Bộ tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác. Quy chế bao quát toàn diện các lĩnh vực hợp tác; đặc biệt hình thành cơ chế giao bạn cấp Bộ trưởng hằng năm, bảo đảm đưa quan hệ phối hợp ba Bộ đạt mục tiêu cao nhất đề ra.

Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tặng bức ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp" cho Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Thấm nhuần và thực hiện căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết. Thành công - Thành công - Đại thành công", việc ký kết Quy chế phối hợp là bước đi cụ thể, thiết thực, khẳng định quyết tâm cao của ba Bộ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhằm gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và ngành Ngoại giao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng chúc Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tô thắm lá quân kỳ “Quyết thắng”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, luôn sát cánh cùng lực lượng Công an nhân dân và ngành Ngoại giao trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng./.