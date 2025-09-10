Tăng cường ngoại giao nhân dân qua hoạt động giới thiệu phim “Mưa đỏ”

Diễn viên Lê Hạ Anh- nữ diễn viên chính trong phim "Mưa đỏ" giao lưu cùng khán giả. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động chiếu phim “Mưa đỏ” chiêu đãi Lãnh sự đoàn và các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam; ý chí kiên cường, dũng cảm và khát vọng hòa bình của người dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Liên hiệp mong muốn qua hoạt động giao lưu văn hóa điện ảnh này sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố với cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn.

Phim "Mưa đỏ" là một tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân đội và nhân dân trong trận chiến bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim ca ngợi, tri ân và tưởng nhớ những người con đất Việt đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; thể hiện khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.