Tăng cường liên kết vùng và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân Thủ đô

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng đã trình bày nhiều kết quả nổi bật của chương trình phối hợp giai đoạn 2021–2025. Một trong những thành tựu được nhấn mạnh là việc phát triển và duy trì 1.388 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên toàn quốc, tăng 602 chuỗi so với giai đoạn 2015–2020. Đáng chú ý, 100% chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm phục vụ Hà Nội đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Trong 5 năm qua, chương trình đã kết nối Hà Nội với 26 tỉnh, thành trong cả nước, tạo điều kiện hình thành và duy trì nhiều chuỗi giá trị sản phẩm an toàn hướng tới phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô và khu vực lân cận.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, sở nông nghiệp các tỉnh, thành và hệ thống phân phối đã góp phần khắc phục tình trạng “rau hai luống”, tức là sản xuất tách biệt cho tiêu dùng nội bộ và sản xuất cho lưu thông thị trường, nhờ đó các sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng luôn đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng và an toàn.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ nông sản, festival sản phẩm địa phương, triển lãm quốc tế và hệ thống phân phối hiện đại đã được triển khai hiệu quả nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Các nông sản đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) được giới thiệu rộng rãi tại Hà Nội, đồng thời được kết nối vào các siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, hệ thống thương mại điện tử, góp phần đa dạng nguồn cung hàng an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định việc đảm bảo nguồn cung nông sản an toàn cho người dân Thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm và luôn được Thành phố chỉ đạo quyết liệt. Ông nhấn mạnh Hà Nội tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, hiệu quả và bền vững, đồng thời tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Trần Thanh Nam bày tỏ đánh giá cao kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố và mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất – phân phối, quản lý chất lượng nghiêm ngặt, thúc đẩy xúc tiến thương mại và tăng cường kiểm tra ATTP. Ông mong muốn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phối hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng hội nghị cũng thừa nhận một số hạn chế và thách thức trong quá trình thực hiện chương trình. Một số chuỗi cung ứng vẫn còn quy mô nhỏ, chưa đồng đều giữa các địa phương; việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn gặp khó khăn do vẫn tồn tại sản phẩm đưa về Hà Nội dưới dạng rời, không bao gói rõ ràng. Các hoạt động tuyên truyền, chuyển đổi số trong kết nối tiêu thụ còn chưa thật sự mạnh mẽ.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của chương trình phối hợp trong giai đoạn mới, hội nghị đề ra định hướng tăng cường áp dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi cung ứng, mở rộng quy mô chuỗi giá trị, củng cố vai trò đầu tàu của doanh nghiệp lớn, phát triển vùng sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như VietGAP, GlobalGAP, HACCP và hữu cơ. Các giải pháp này nhằm gia tăng giá trị nông sản, tạo sự bền vững trong sản xuất và phân phối, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào các sản phẩm an toàn.

Đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm trong khuôn khổ hội nghị.

Hội nghị đã ghi nhận những nỗ lực lớn của chính quyền, ngành nông nghiệp và các tỉnh, thành phố trong việc phối hợp xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, ổn định thị trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Hà Nội và các địa phương tiếp tục hướng đến một mô hình liên kết sản xuất – phân phối bền vững, hiệu quả và minh bạch hơn trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong thời đại mới./.