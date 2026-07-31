Tăng cường liên kết đưa công nghệ sinh học trở thành động lực phát triển bền vững

Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Thái Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long cho biết, hội thảo tập trung đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn trong nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của địa phương.

Ông Lâm Thái Hùng nhận định, việc hợp nhất tỉnh mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái công nghệ sinh học với sự kết hợp nguồn tài nguyên đa dạng cùng mạng lưới các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng cường liên kết nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghệ sinh học của tỉnh vẫn đối mặt nhiều thách thức như thiếu đội ngũ chuyên gia đầu ngành về công nghệ gen, công nghệ tế bào; hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế; số lượng doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ sinh học chưa nhiều. Để đưa công nghệ sinh học trở thành động lực phát triển bền vững, thời gian tới, ngành tham mưu tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó trọng tâm là đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân. Đồng thời, tỉnh sẽ huy động đa dạng nguồn lực để đầu tư phát triển công nghệ sinh học, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long cho biết, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh triển khai 83 nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến công nghệ sinh học, với tổng kinh phí hơn 142 tỷ đồng, so với giai đoạn 2016-2020, kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này tăng gần 38%, cho thấy sự quan tâm, ưu tiên của tỉnh đối với phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Thế Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cho rằng, với lợi thế về nông nghiệp và công nghiệp chế biến, Vĩnh Long có nhiều điều kiện phát triển công nghệ sinh học. Việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN.

Nhà trường luôn xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn nghiên cứu ứng dụng với chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đồng thời mở rộng hợp tác, nhằm thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của tỉnh.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long Ngô Văn Tán cho biết, hội thảo đã đánh giá toàn diện kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học của tỉnh thời gian qua; đồng thời mở ra nhiều góc nhìn mới, tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, đưa công nghệ sinh học trở thành động lực cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thông qua hội thảo, các đại biểu thống nhất nhiều định hướng, giải pháp trọng tâm nhằm phát triển công nghệ sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện, trường, doanh nghiệp và người dân; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) từ các trường đại học.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung phát triển công nghệ sinh học ứng dụng cao phục vụ chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Đồng thời, đơn vị đề xuất với tỉnh chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng khoa học - công nghệ, thu hút chuyên gia và huy động đa dạng nguồn lực để thúc đẩy phát triển công nghệ sinh học.

Các giải pháp được trình bày, đề xuất tại hội thảo sẽ là cơ sở để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh và các sở, ngành nghiên cứu, đưa các định hướng, giải pháp phát triển công nghệ sinh học vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.