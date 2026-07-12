Tăng cường kết nối kinh tế giữa các địa phương Việt Nam và tỉnh Biển Đỏ của Ai Cập

Các đại biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề “Quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam – Ai Cập: Tăng trưởng và cơ hội”. Ảnh: Hoàng Nhương - Phóng viên TTXVN tại Ai Cập