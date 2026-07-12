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Tăng cường kết nối kinh tế giữa các địa phương Việt Nam và tỉnh Biển Đỏ của Ai Cập
Thống đốc Walid Al Barqi giới thiệu những thế mạnh của tỉnh Biển Đỏ - một trong những địa phương phát triển năng động nhất của Ai Cập - như cảng biển, du lịch, khai khoáng, dầu khí, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản và kinh tế biển. Đặc biệt, tỉnh sở hữu trữ lượng quặng phốt phát lớn, nhiều sản phẩm được sơ chế trước khi xuất khẩu. Thống đốc Walid Al Barqi khẳng định tỉnh Biển Đỏ coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, khai khoáng, logistics và phát triển kinh tế biển.
Trước đó, ngày 9/7, Đại sứ Nguyễn Nam Dương và đoàn công tác Đại sứ quán đã làm việc với Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Biển Đỏ Khaled Abdelgelyl. Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, ông Khaled Abdelgelyl cho rằng hợp tác khai thác và thương mại quặng phốt phát giữa doanh nghiệp hai nước thời gian qua đã đạt kết quả tích cực, đồng thời đề xuất mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khoáng sản, du lịch và logistics nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp hai bên.
Đại sứ Nguyễn Nam Dương khẳng định doanh nghiệp và các phòng thương mại địa phương giữ vai trò trung tâm trong việc hiện thực hóa các cam kết cấp cao giữa lãnh đạo hai nước. Trên cơ sở tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, Đại sứ đề xuất ưu tiên hợp tác trong 3 lĩnh vực gồm bảo đảm chuỗi cung ứng và cân bằng thương mại; phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; và tăng cường kết nối logistics, cảng biển.
Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Duy Hưng đã giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội gần đây của Việt Nam, đồng thời cho biết kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ai Cập trong năm 2025 lần đầu tiên vượt mốc 700 triệu USD.
Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng bên cạnh những mặt hàng truyền thống, hai nước còn nhiều dư địa mở rộng trao đổi thương mại. Việt Nam có thể tăng xuất khẩu chè, gạo, tôm đông lạnh, máy móc và thiết bị điện, trong khi Ai Cập có thế mạnh về cam quýt, nho, phân bón và đặc biệt là quặng phốt phát.
Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu một số sản phẩm thế mạnh của Việt Nam./.