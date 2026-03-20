Tăng cường kết nối du lịch Việt Nam – Australia

Sự kiện “Khởi động năm 2026” của Vietnam Airlines tại Sydney (Australia). Ảnh: Trung Trang - PV TTXVN tại Australia

Sự kiện nhằm cập nhật những chính sách mới nhất, chia sẻ định hướng phát triển và kế hoạch hành động quan trọng của hãng trong năm 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết mở rộng hợp tác với các đối tác tại Australia, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến cho hành khách những hành trình bay an toàn, tiện nghi và đậm dấu ấn Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch và kinh tế giữa Việt Nam và Australia, đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách của “xứ sở Chuột túi”.

Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động, mở đầu bằng phần trình bày của đại diện Vietnam Airlines về những cập nhật trong chính sách hợp tác với các đại lý, chiến lược mở rộng thị trường và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tiếp đó là phần hỏi – đáp trực tiếp với các đối tác nhằm trao đổi về nhu cầu thị trường cũng như cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Chương trình khép lại bằng hoạt động bốc thăm may mắn hấp dẫn, mang lại nhiều phần quà giá trị cho khách tham dự.



Ông Nguyễn Hữu Tùng - Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Australia chia sẻ với phóng viên TTXVN về kế hoạch của Vietnam Airlines. Ảnh: Trung Trang - PV TTXVN tại Australia

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên lề sự kiện, ông Nguyễn Hữu Tùng, Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Australia, cho biết đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình hợp tác của hãng tại thị trường Australia trong năm 2026, đồng thời là dịp để Vietnam Airlines tăng cường kết nối với hệ thống đại lý – một trong những kênh phân phối quan trọng của Vietnam Airlines tại thị trường quốc gia châu Đại Dương này.

Theo ông Nguyễn Hữu Tùng, thông qua sự kiện lần này, Vietnam Airlines mong muốn lắng nghe ý kiến từ các đại lý, đồng thời xây dựng chiến lược hợp tác hiệu quả hơn trong năm 2026, góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch giữa hai nước. Ông nhận định Australia là một trong những thị trường quốc tế giàu tiềm năng đối với Vietnam Airlines, đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động giao thương, hợp tác kinh tế và văn hóa giữa Việt Nam với các nước mà Vietnam Airlines có đường bay tới. Ông cho biết Vietnam Airlines đang tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường trải nghiệm hành khách, mong muốn mang đến cho hành khách không chỉ một chuyến bay an toàn mà còn là trải nghiệm về chất lượng dịch vụ, văn hóa Việt Nam.

Trong khi đó, chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược đến năm 2030, ông Ngô Quang Anh – phụ trách kinh doanh và tiếp thị của Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng không Việt Nam tại Australia – cho biết Vietnam Airlines đang đẩy nhanh việc mở rộng mạng lưới, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động; cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ với mục tiêu đạt được chứng nhận 5 sao chính thức từ Skytrax; đầu tư mạnh vào chuyển đổi số để nâng cao cả hoạt động lẫn trải nghiệm khách hàng; coi an toàn và tính bền vững là ưu tiên hàng đầu, tiếp tục giảm lượng khí thải và áp dụng các công nghệ xanh hơn. Và cuối cùng, Vietnam Airliens hướng đến mục tiêu trở thành một trong 3 hãng hàng không dịch vụ đầy đủ hàng đầu tại Đông Nam Á, và là một trong những hãng hàng không được yêu thích nhất trong khu vực.

Nhiều đại diện đến từ các đại lý du lịch tham dự sự kiện đánh giá nhu cầu của người dân Australia đi du lịch Việt Nam đang tăng mạnh sau giai đoạn phục hồi của ngành du lịch quốc tế. Theo nhiều đại lý, hãng hàng không Vietnam Airlines được khách hàng Australia tin tưởng nhờ chất lượng dịch vụ ổn định, lịch bay thuận tiện và trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Việc hãng thường xuyên cập nhật chính sách bán và chương trình ưu đãi giúp các đại lý thuận lợi hơn trong việc tư vấn và phục vụ khách hàng.



Bà Caterina Attard - chuyên viên tư vấn du lịch của công ty Encounter Travel chia sẻ cảm nhận về sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam. Ảnh: Trung Trang - PV TTXVN tại Australia

Bà Caterina Attard - chuyên viên tư vấn du lịch của công ty Encounter Travel – nhận định Việt Nam hiện trở thành "điểm nóng" du lịch đối với người dân Australia nhờ nổi tiếng về ẩm thực, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, giá cả phải chăng, di chuyển dễ dàng thuận tiện do có địa lý gần Australia. Ngoài ra, rất nhiều du khách Australia đã phản hồi với bà cũng như công ty Encounter Travel về sự hài lòng của họ khi trải nghiệm bay cùng hãng hàng không quốc gia của Việt Nam với các chuyến bay thẳng rút ngắn thời gian nối tuyến, giá vé rẻ hơn các đối thủ cạnh tranh khác, chất lượng dịch vụ cao và ổn định, giúp hành trình của du khách thuận tiện và thoái mái hơn.

Bên cạnh đó, bà Attard cũng cho rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa các đại lý và Vietnam Airlines sẽ mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng. Bà khẳng định: “Các chính sách hợp tác và cập nhật thông tin từ Vietnam Airlines rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi hãng mở rộng mạng bay và đưa ra các chương trình ưu đãi, chúng tôi có thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn để giới thiệu tới khách hàng Australia muốn khám phá Việt Nam”.

Bên lề sự kiện, nhiều du khách Australia đã chia sẻ cảm xúc tích cực về hành trình khám phá Việt Nam, cũng như những trải nghiệm tuyệt vời trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Họ bày tỏ đặc biệt ấn tượng với dịch vụ thân thiện, ẩm thực mang hương vị Việt Nam được phục vụ trong hành trình bay và không gian cabin thoải mái trên các đường bay dài của hãng. Nhiều du khách cũng đánh giá cao mạng bay thuận tiện giúp kết nối các thành phố lớn của Australia với Việt Nam và các điểm đến trong khu vực.

Bà Chantal Simms, làm việc cho Công ty Academy Travel, cho biết: “Việt Nam có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng… mang đến sự kết hợp tuyệt vời giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc sắc và ẩm thực phong phú. Chi phí du lịch rất hợp lý so với nhiều điểm đến khác. Bên cạnh đó, sự thân thiện, mến khách của những người Việt Nam bình dị cũng là điều khiến nhiều du khách luôn muốn quay trở lại với “đất nước hình chữ S” này./.