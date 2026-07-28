Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tham dự hội thảo có Chủ tịch COMCE Veracruz Gerardo Cárdenas Hernández cùng đại diện nhiều hiệp hội và doanh nghiệp lớn của bang như Hội đồng Điều phối doanh nghiệp (CCE), Phòng Công nghiệp chế biến (CANACINTRA), Liên đoàn người sử dụng lao động Mexico (COPARMEX), Phòng Vận tải hàng hóa (CANACAR), Hiệp hội Đại lý Hải quan Cảng Veracruz (AAAVER) và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu và phân phối thực phẩm.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội thảo, Tham tán Nguyễn Thị Trang - Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mexico - đã giới thiệu những thành tựu nổi bật của nền kinh tế Việt Nam, môi trường đầu tư, năng lực sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cập nhật tình hình quan hệ thương mại song phương và những cơ hội hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tham tán Nguyễn Thị Trang nhấn mạnh Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Mexico trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Kim ngạch thương mại hai chiều những năm gần đây duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt trên 15 tỷ USD năm 2025, tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, nông sản, thực phẩm, logistics và phát triển chuỗi cung ứng.

Tại hội thảo, Thương vụ Việt Nam tại Mexico đã giới thiệu Vietnam International Sourcing 2026 - sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế quy mô lớn do Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức - và mời cộng đồng doanh nghiệp bang Veracruz tham dự nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và tăng cường kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam.

Veracruz là một trong những trung tâm kinh tế và logistics quan trọng nhất của Mexico, sở hữu Cảng Veracruz - cảng biển lớn nhất trên bờ Vịnh Mexico và là một trong những cửa ngõ hàng hải quan trọng của nước này. Theo Cơ quan Quản lý Hệ thống cảng quốc gia Veracruz (ASIPONA Veracruz), năm 2025 cảng xử lý khoảng 34 triệu tấn hàng hóa, đóng vai trò đầu mối kết nối Mexico với bờ Đông nước Mỹ, châu Âu và khu vực Caribe. Cùng với việc nằm ở điểm khởi đầu phía Đông của Hành lang Liên đại dương eo đất Tehuantepec, Veracruz đang nổi lên là trung tâm logistics chiến lược, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực cảng biển, vận tải và phát triển chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Mexico.

Sau hội thảo, đoàn công tác của Thương vụ Việt Nam tại Mexico đã làm việc với ASIPONA Veracruz và khảo sát thực địa hệ thống hạ tầng, dịch vụ logistics tại Cảng Veracruz nhằm tìm hiểu khả năng tăng cường kết nối vận tải biển, qua đó hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch COMCE Veracruz đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Mexico trong việc chia sẻ thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, thúc đẩy các hoạt động kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mexico./.